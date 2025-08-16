Zonguldak'ta Fındık Hasadı Öncesi Tırpan Ücretleri Rekor Kırdı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde fındık hasadının başlamasıyla birlikte tırpan fiyatları 4.500 TL'den 7.000 TL'ye yükseldi. Üreticiler, artan maliyetler ve düşük alım fiyatlarından şikayetçi.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde fındık hasadının başlamasıyla birlikte tırpan ücretleri adeta rekor kırdı. Hasat öncesinde günlük 4.500 TL olan tırpan fiyatları, hasat sonrası 6.000-7.000 TL seviyelerine kadar yükseldi.

Fındık bahçelerinde ot temizliği, verimli bir hasat için kritik adımlar arasında yer alıyor. Ancak bu yıl artan iş gücü ihtiyacı, tırpan ustalarının ücretlerini neredeyse ikiye katladı. Üreticiler, bu durumu "fırsatçılık" olarak nitelendirirken, TMO'nun açıkladığı 200 TL'lik fındık alım fiyatının bu maliyetler karşısında üreticiyi zarara uğrattığını söylüyor.

Alaplı'da üretim yapan bir çiftçi, "Hasat başlamadan önce 4.500 liraya anlaşıyorduk. Şimdi fiyat 7.000 liraya çıkıyor. Mazot, gübre, ilaç zaten cep yakıyor. 200 TL'lik fiyatla bu masrafları karşılamak imkansız" dedi.

Tırpan ücretlerindeki artışa ek olarak, hasatta çalışacak işçilerin yevmiyelerinin de yüksek olması, sezon sonu üretici kazancını neredeyse sıfırlıyor. Üreticiler, alım fiyatlarının maliyetler dikkate alınarak güncellenmesini talep ediyor0. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
