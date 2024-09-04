Üye Girişi
Haberler

Zonguldak'ta Balıkçılar Av Yasağının Kalkmasıyla 100 Ton Palamut Avladı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zonguldak'ta av yasağının kalkmasıyla birlikte balıkçılar 4 günde 100 ton palamut avladı. Palamut tezgahlarda yerini aldı ve satış noktalarına gönderildi.

Zonguldak'ta balıkçılar av yasağının kalktığı günden bugüne 100 ton palamut avladı.

1 Eylül itibariyle denizlerde av yasağının kalkması ile birlikte Zonguldaklı balıkçılar Karadeniz açıldı. 4 gün boyunca Zonguldak açıklarında palamut ağlayan balıkçılar, avladıkları balıkları Karadeniz Ereğli ve Kilimli limanlarına çıkardı.

İl genelindeki tezgahlarda yerini alan palamut adeta tezgahları şenlendirdi. Adedi 500 ila 650 gram ağırlığında olan palamut; ağırlığına göre üç adedi 100 ve adedi 50 liradan satışa çıktı.

İl genelinde avlanan balıklar yasağın kalkmasından bu yana dört günde 16 kamyonda 100 bin kasaya yüklenerek satış noktalarına gönderildi.

Dört günde 100 ton palamut avlandığını ifade eden Kilimli Su Ürünleri Kooperatifi Müdürü Bülent Aksu, "2024-2025 sezonunu hayırlısıyla açtık. Şu anda tezgahlarda görüldüğü gibi balık bol olacak. Bolluk bereket yaşanıyor. 3 tanesi 100 adedi 50 liradan 75 liradan gramajına göre satılıyor. Bölgemizde Kilimli limanından 4, Kozlu ve Karadeniz Ereğli limanından 12 kamyon ile yaklaşık on, onbir bin kasa balık çıktı. Bu sene vatandaşlarımız gerçekten balık yiyecekler" ifadelerine yer verdi.

Aksu, palamut balığının hamsi ile beslendiğinden bu yıl hamsinin az olabileceği ihtimaline dikkat çekti. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

zonguldak Ekonomi Güncel

12 yıl sonra ilk ziyaret! Mısır Cumhurbaşkanı Sisi Ankara'da

12 yıl sonra ilk ziyaret! Mısır Cumhurbaşkanı Sisi Ankara'da

 Narin'den 15 gündür haber yok! Savcı talimat verdi, çalışmalar daha önce aranan bölgede yoğunlaştı

Narin'den 15 gündür haber yok! Savcı talimat verdi, çalışmalar daha önce aranan bölgede yoğunlaştı

 AK Partili isme soğuk duş! Konuşmaya başlayınca vatandaşlar alanı terk etmeye başladı

AK Partili isme soğuk duş! Konuşmaya başlayınca vatandaşlar alanı terk etmeye başladı
Duruşmada ifade veren Engin Polat'ın sözleri hakimi sinirlendirdi: Reklam yapma

Duruşmada ifade veren Engin Polat'ın sözleri hakimi sinirlendirdi: Reklam yapma
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
FENERBAHÇE- GALATASARAY DERBİSİ Fenerbahçe- Galatasaray derbisi ne zaman oynanacak? Derbi ne zaman? Sisi kimdir? Abdel Fattah El-Sisi kaç yaşında, nereli? Sisi'nin hayatı ve kariyeri... Bonservis nedir? Bonservis bedeli ne demek, neye göre belirlenir? Bonservis ücretini kim alır? Engin Polat savunmasında ne dedi? Engin Polat serbest kalacak mı? 3 bekçi, 14 yaşındaki çocuğa defalarca tecavüz etti! Olay ne, nerede oldu? Şahıslar tutuklandı mı? Engin- Dilat Polat davası ne zaman? Dilan ve Engin Polat davası bugün saat kaçta? Brawl Stars ne zaman açılacak? Brawl Stars kapanacak mı, erişim engeli gelecek mi? 4 Eylül 2024 son dakika gelişmesi... NFT ÇÖKTÜ MÜ? NFT neden düşüyor? 4 Eylül NFT ile ilgili son gelişmeler... KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI 4 EYLÜL 2024 SORGULAMA KYK yurt başvurusu nasıl, nereden sorgulanır? e-Devlet sorgulama ekranı! İstanbul Boğazı'ndaki kaçak villa olayı nedir? İstanbul Boğazı'ndaki kaçak villa kimin? Akdeniz'de deprem mi oldu? Deprem ne zaman, sata kaçta oldu? Depremin büyüklüğü ne? 4 Eylül deprem gelişmeleri...
title