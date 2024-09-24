Üye Girişi
Haberler

Zonguldak'ta 205 Kişilik TYP Kontenjanı Açıklandı

Zonguldak'ta 205 Kişilik TYP Kontenjanı Açıklandı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zonguldak'ta Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen Toplum Yararına Program kapsamında 2024-2025 eğitim-öğretim yılı için 205 kişilik geçici istihdam sağlanacak. Başvurular 24-26 Eylül 2024 tarihleri arasında alınacak.

Zonguldak'ta Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yürütülen Toplum Yararına Program (TYP) çerçevesinde, 2024-2025 eğitim-öğretim yılı için 205 kişilik kontenjanla istihdam sağlanacak.

Program, 1 Ekim 2024 ile 31 Mart 2025 tarihleri arasında geçerli olacak. Başvurular 24-26 Eylül 2024 tarihleri arasında alınacak ve ardından noter kurası 30 Eylül 2024 tarihinde Kozlu Halk Eğitim Merkezi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilecek. Bu süreçte, çeşitli ilçelerde Milli Eğitim Müdürlüklerinde görevlendirilmek üzere geçici iş imkanları sunulacak.

İlçelere göre kontenjanlar şu şekilde sıralandı:

"Merkez MEM: 45 kişi, Kozlu MEM: 9 kişi, Kilimli MEM: 11 kişi, Çaycuma MEM: 35 kişi, Devrek MEM: 15 kişi; Gökçebey MEM: 6 kişi, Kdz. Ereğli MEM: 70 kişi, Alaplı MEM: 14 kişi"

TYP kapsamında geçici süreyle çalışacak vatandaşlar, 6 ay boyunca eğitim kurumlarında çeşitli görevlerde bulunacaklar. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Milli Eğitim Bakanlığı Yerel Haberler zonguldak Ekonomi Eğitim Yaşam Eylül

Bakan Yumaklı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da desteklediği ürün yüzünden çiftçiyle tartıştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan bu videoyu görmesin! Tarım Bakanı baltayı taşa vurdu

 Şeyda Yılmaz'ı şehit eden katilin annesi konuştu: Yerini söyledim, niye devlet bunu götürmedi?

Şeyda Yılmaz'ı şehit eden katilin annesi sessizliğini bozdu! Sözleri çok konuşulur

 Hizbullah'tan İsrail'e misilleme! Belediye binasını vurdular

Ağır kayıplar veren Hizbullah'tan İsrail'e misilleme
ABD'deyken İmamoğlu'na siyasi yasak çıkarsa ne yapacaklar? CHP lideri Özel açıkladı

ABD'deyken İmamoğlu kararı çıkarsa ne yapacak? Özel çok net konuştu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Az önce deprem mi oldu? 24 Eylül en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! Comadie- Française Türkiye'ye ne zaman gelecek? Comadie- Française tiyatro topluluğu Türkiye'ye mi geliyor? Okçuluk ne zaman kurallı bir spor olarak yapılmaya başlamıştır? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 24 EYLÜL | Baraj doluluk seviyesi nedir? Baraj doluluk oranı yüzde kaç? İdari Yargı Ön Sınavı (İYÖS) ne zaman? 2024 İYÖS sınavı hangi gün, saat kaçta? Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (HMGS) giriş belgesi yayınlandı mı? 2024-HMGS sınavı ne zaman, hangi tarihte? Giray Altınok kimdir, nereli, kaç yaşında? Prens dizisi başrolü Giray Altınok evli mi, çocuğu var mı? Fezi Altun kimdir? Fezi Altun kaç yaşında ve nereli? Elon Musk kimdir? Elon Musk kaç yaşında, nereli? İSRAİL-LÜBNAN SON DURUM! 24 Eylül Lübnan ölü, yaralı sayısı kaç? Lübnan'da son durum ne? Alp Kavasoğlu kimdir, kaç yaşında öldü? Makyaj artisti Alp Kavasoğlu vefat etti!
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });