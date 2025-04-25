Ziraat Bankası 2024 Genel Kurul Toplantısını Gerçekleştirdi
Ziraat Bankası 2024 yılı olağan genel kurul toplantısını düzenleyerek yeni yönetim ve denetim kurulu üyelerini belirledi. Yönetim kuruluna 8 isim seçilirken, denetim kuruluna ise 2 akademik isim atandı.
Ziraat Bankası, 2024 yılı olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirildi.
Banka tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamaya göre, Ziraat Bankasının olağan genel kurul toplantısında, yönetim ve denetim kurulu üyeleri belirlendi.
Buna göre, yönetim kuruluna Burhaneddin Tanyeri, Veysi Kaynak, Alpaslan Çakar, Fazlı Kılıç, Serdar Kılıç, Serruh Kaleli, Abdullah Erdem Cantimur ve Fatih Aydoğan seçildi.
Denetim kurulu üyeliklerine ise Prof. Dr. Yılmaz Çolak ve Yakup Tekin getirildi.
Söz konusu kurul üyeleri 3 yıllık süre için seçildi.
Kaynak: AA / Mücahit Enes Sevinç - Ekonomi