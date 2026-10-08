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Ziraat Bankası 17 fonun tasfiye sürecinde yatırımcı ödemelerini başlattı

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Ziraat Bankası 17 fonun tasfiye sürecinde yatırımcı ödemelerini başlattı
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İletişim Başkanlığı, Ziraat Bankası'nca yürütülen tasfiye sürecinde 17 yatırım fonuna ait ödemelerin başladığını duyurdu. 8 Ekim 2026 itibarıyla A1 Capital, Bulls ve Pardus'un kurucusu olduğu fonlarda son aşamaya gelindiği, tutarların yatırımcı hesaplarına aktarılacağı belirtildi.

İletişim Başkanlığı tarafından Ziraat Bankası'nca yürütülen fon tasfiye süreci kapsamında 17 yatırım fonuna ait ödemelerin başladığı duyuruldu.

İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Ziraat Bankası'nca yürütülen fon tasfiye süreci kapsamında 17 yatırım fonuna ait ödemelerin başladığı duyuruldu. İletişim Başkanlığı'nın paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

"Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17 Eylül tarihli kararlarıyla başlatılan fon tasfiye sürecinde Ziraat Bankası görevlendirilmiş olup bu kapsamda çalışmalar ilgili kurumlarla koordinasyon içinde tüm hızıyla devam etmektedir. Bu çerçevede 8 Ekim 2026 tarihi itibarıyla A1 Capital, Bulls ve Pardus portföy yönetim şirketlerinin kurucusu olduğu toplam 17 fonun tasfiye sürecinde son aşamaya gelinmiş, yatırımcı ödemelerine ilişkin tutarlar Ziraat Bankası tarafından ilgili banka ve aracı kuruluş hesaplarına aktarılmıştır. Tasfiye tutarları, yatırımcı hesaplarına bu banka ve aracı kuruluşlar tarafından en hızlı şekilde aktarılacaktır. Diğer tüm fonlara ilişkin tasfiye süreci, ilgili paydaşlarla birlikte sürdürülmekte olup işlemlerin tamamlanmasını müteakip gerekli bilgilendirmeler ivedilikle yatırımcılarla paylaşılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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