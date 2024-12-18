Zincir marketlerde et satışına sınırlama
İstanbul'daki bazı zincir marketlerde et satışına getirilen sınırlamaya kimse anlam veremedi.
İstanbul'da bazı zincir marketlerde sıra dışı bir uygulamaya imza atıldı. Marketlere giden vatandaşlar et satışına getirilen sınırlamaya şaştı.
1 KİLOGRAM SINIRI GETİRİLDİ
Bazı zincir marketler et satışında "1 kilogram "sınırı koydu. Söz konusu yeni kural, vitrinlere asıldı. Neden böyle bir uygulamaya geçildiği bilinmezken, konuya ilişkin herhangi bir açıklama gelmedi.