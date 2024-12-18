Üye Girişi
Haberler
İsrail ve Hamas ateşkese çok yakın
Başaramayacağını anlayan Netanyahu, hiç istemediği şartı kabul etti
Salim Güran'ın telefonunda bulunan yeni delil cinayeti çözebilir
Salim Güran'ın telefonunda bulunan yeni delil cinayeti çözebilir
BM Uluslararası Göç Örgütü, ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı
BM Uluslararası Göç Örgütü, ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan herkesin içinde hüngür hüngür ağladı
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan herkesin içinde hüngür hüngür ağladı

Zincir marketlerde et satışına sınırlama

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'daki bazı zincir marketlerde et satışına getirilen sınırlamaya kimse anlam veremedi.

İstanbul'da bazı zincir marketlerde sıra dışı bir uygulamaya imza atıldı. Marketlere giden vatandaşlar et satışına getirilen sınırlamaya şaştı.

1 KİLOGRAM SINIRI GETİRİLDİ

Bazı zincir marketler et satışında "1 kilogram "sınırı koydu. Söz konusu yeni kural, vitrinlere asıldı. Neden böyle bir uygulamaya geçildiği bilinmezken, konuya ilişkin herhangi bir açıklama gelmedi.

Zincir marketlerde et satışına sınırlama
Kaynak: Haberler.com / Ekonomi
img

Suriye için sarf ettiği cümle alkış tufanı kopardı
img

Ziyech'ten Okan Buruk ve Galatasaray'a ağza alınmayacak sözler
img

Faiz düşerse altın fiyatlarına ne olur?
500

Yorumlar (5)

Haber YorumlarıErkan Can :

akp ekonomisi akp türkiyesi dünya bizi kıskanır durumda,eyyy ameriga

Yorum Beğen36
Yorum Beğenme23
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKartal Bey:

Vatandaşın zaten 1 kg.fazla et alacak durumumu var?

Yorum Beğen36
Yorum Beğenme8
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıGÖRÜNMEZ ADAM:

Büyük zam geliyor o zaman

Yorum Beğen21
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıOnder Yildiz:

Magarna ekmeğe sınırlama gelmedikten sonra sıkıntı olmaz.

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıefkan sonkan:

10 milyon suruyeli besliyecegine sığır bekleseydin et 100 lira olurdu

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mikrofonlar açık kaldı, AK Partili isimlerin diyalogları duyuldu: Çok yanlış yaptı Bakan Hanım
Mikrofonlar açık kaldı, AK Partili isimlerin diyalogları duyuldu
Cemal Enginyurt: İstiklal Marşı'nın 6. kıtasını bilmediğim için dayak yedim
Cemal Enginyurt'tan İstiklal Marşı itirafı: Dayak yedim
İsrail medyası, Türkiye ile savaş için tarih verdi
İsrail medyası, Türkiye ile savaş için tarih verdi
Mansur Yavaş'tan borç açıklaması: Nakit parayı da kabul etmiyorlar
Yavaş'ın borçlarla ilgili iddiası ortalığı karıştıracak
Gelin, imam nikahı sırasında sorulan soruyla afallayıp kaldı
Gelin, imam nikahı sırasında sorulan soruyla afallayıp kaldı
Kerem Aktürkoğlu'nun hakeme yaptığı hareket tüm ülkeyi ayağa kaldırdı
Hakeme yaptığı hareket tüm ülkeyi ayağa kaldırdı

Son Dakika Haberleri

Ölünce beni kim yıkayacak, afişini kim astı? 2025 Kıtalararası Kupası'nı kim kazandı, FIFA Kulüpler Kıtalararası şampiyonu kim oldu (Real Madrid-Pachuca) Real Madrid Pachuca CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Real Madrid Pachuca maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Real Madrid Pachuca maçı ne maçı, kazanan ne kupası kazanacak? Dybala Galatasaray'a gelecek mi? 3. ceketi kim giydi? MasterChef üçüncü ceketi kim giydi 18 Aralık Çarşamba? S Sport Plus CANLI izle! (REAL MADRİD PACHUCA) S Sport HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki MasterChef Barbaros şampiyon oldu mu, MasterChef şampiyonluğu var mı? 19 Aralık Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi? 19 Aralık Perşembe yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, kar yağışı var mı? Leyla 14. bölüm tek parça full HD izleme linki
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.