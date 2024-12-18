Zincir marketlerde et satışına sınırlama

İstanbul'da bazı zincir marketlerde sıra dışı bir uygulamaya imza atıldı. Marketlere giden vatandaşlar et satışına getirilen sınırlamaya şaştı.

1 KİLOGRAM SINIRI GETİRİLDİ

Bazı zincir marketler et satışında "1 kilogram "sınırı koydu. Söz konusu yeni kural, vitrinlere asıldı. Neden böyle bir uygulamaya geçildiği bilinmezken, konuya ilişkin herhangi bir açıklama gelmedi.