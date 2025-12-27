Devlet desteği ihracat yapmak isteyen zeytin ve zeytinyağı firmalarına kapı aralıyor

Zeytin ve zeytinyağı alanında faaliyet gösteren küçük ve orta ölçekli firmaların ihracata erişimini kolaylaştırmayı hedefleyen devlet destekli "OlivetoLive" projesi, sektörün uluslararası rekabet gücüne katkı sunacak.

Ticaret Bakanlığı, Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi (UR-GE) projesi kapsamında hazırlanan "OlivetoLive" ile dış pazarda yer almak isteyen zeytinyağı şirketlerine yüzde 75'e varan finansal destek sağlayacak.

Yaklaşık 3 yıl sürmesi planlanan proje, Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği tarafından uygulanacak.

Başvuran firmaların öncelikle üretim, ihracat, pazarlama ve kurumsal kapasiteleri analiz edilecek. Ardından şirketlerin uluslararası pazarlara açılma sürecinde karşılaştığı markalaşma, sertifikasyon, kalite, insan kaynağı ve pazar bilgisi gibi eksiklikleri belirlenecek.

İhtiyaç analizleri doğrultusunda firmalara yönelik marka, dış ticaret, kalite ve sürdürülebilir üretim başlıklarında eğitim ve danışmanlık programları uygulanacak. Bu sürecin ardından firmaların ihracata hazır hale getirilmesi, doğru hedef pazarların belirlenmesi ve ürünlerin uluslararası alıcılara ulaştırılması için yurt dışı pazarlama faaliyetleri, alım heyeti organizasyonları ve fuar katılımları gerçekleştirilecek.

Ayrıca firmalar için 10 hedef ülke belirlenip bu bölgeler için ihracat çalışmaları yürütülecek.

Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Emre Uygun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Anadolu'nun zeytinin anavatanı olduğunu söyledi.

Türkiye'deki yıllık zeytin üretimin 400 bin ton civarına ulaştığını belirten Uygun, sektörün ihracatının 1 milyar dolara yaklaştığı yıllar yaşandığını ifade etti.

Bu yıl, sofralık zeytinde yaklaşık 260 milyon dolar, zeytinyağında ise 200 milyon dolar civarında ihracat beklediklerine işaret eden Uygun, "Akdeniz'deki iklimsel problemlerden dolayı hasat miktarları çok düştü. Uluslararası ticari rekabet gereği ortalama zeytinyağı ihraç fiyatları da ciddi geriledi. Bizdeki düşüşün ana sebeplerinden biri de bu. Türk zeytin sektörü tecrübeli, sezonun kötü geçmesine bağlı umutsuzluğa kapılmayacak ve gerekli çalışmaları yapacaktır." diye konuştu.

Projeden 600'e yakın firma yararlanabilir

Uygun, "OlivetoLive" projesinin zeytin ve zeytinyağı sektörüne katkı sunacağına işaret etti.

Firmaların projeye ilgi gösterdiğini anlatan Uygun, şunları kaydetti:

"Uluslararası pazara çıkan şirketlerimizin marka, sertifikasyon, kalite denetimleri gibi eksikleri olabiliyor. Bu çalışmayla firmalarla birebir iletişime geçilerek ihtiyaç analizi yapılacak. Firmanın ihracat yapabilmesini sağlayacak yurt dışı pazarları ürünlerini ulaştırmasını sağlayacak eksikleri neyse tek tek analiz edilecek. Firmalarımızın markalaşmasına destek olacağız, hedef pazarlarını belirleyeceğiz, ayrıca personelin eğitimini sağlayıp sertifikasyon belgelendirmesini yapacağız. Her bir firmayı bir birey gibi düşünerek kendisini ön plana çıkarması için yol haritalarını çizeceğiz."

İhracatın sürdürebilirliğinin çok önemli olduğuna işaret eden Uygun, "OlivetoLive" projesinden faydalanabilecek 600'ye yakın firmanın bulunduğunu belirtti.

Başvuru sürecinin 15 Ocak'ta sona ereceğini hatırlatan Uygun, firmaları projeden ve devlet desteğinden yararlanmaya davet etti.