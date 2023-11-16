Zengezur Koridoru İhalesi Tamamlandı

'224 KİLOMETRELİK KESİMİN İHALESİNİ YAPTIK'

Panelde soruları da yanıtlayan Bakan Uraloğlu, Zengezur Koridoru ile ilgili son duruma ilişkin, Orta Koridoru destekleyici eylem planlarına destek verdiklerini belirterek, "Şu andaki Bakü-Tiflis- Kars hattında Gürcistan tarafında bir tamirat var ve biz yakından takip ediyoruz. Şu an için o yol kapalı. Onun için alternatifin de olması lazım. Bunun için Zengezur Koridoru üzerinde beraberce çalışıyoruz. O koridorda şu anda Azerbaycan tarafında da çok büyük bir çalışma var. Bizim ülkemizde kalan 224 kilometrelik kesiminin ihalesini yaptık. Önümüzdeki günlerde orada da çalışmaya başlayacağız. Dolayısıyla hem alternatif güzergah oluşturuyoruz hem de kapasiteyi artırmış oluyoruz" dedi.