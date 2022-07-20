Zamlar Meclis lokantasına da uğradı! En pahalı yemek olan kuzu kavurmanın fiyatı 25 liraya yükseldi - Haberler

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Zamlar Meclis lokantasına da uğradı! En pahalı yemek olan kuzu kavurmanın fiyatı 25 liraya yükseldi

Haberler.com - Ekonomi
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Son dönemde Türkiye'yi ağır şekilde etkileyen zam yağmurundan Meclis lokantası da nasibini aldı. Yüzde 50'ye varan zammın geldiği Meclis lokantasında kuzu kavurmanın fiyatının 25 liraya, tavuk yemeği 15 liraya, sütlaç gibi tatlıların fiyatı da 10 liraya yükseldi. Maaşları temmuz ayında 56 bin liraya yükselen vekiller artık çorba için de 1 lira fazla ödemek zorunda.

Zam yağmurundan sonunda Meclis lokantası da etkilendi. Meclis restoranlarındaki yemeklere yüzde 50'ye varan oranlarda zam geldi. Son zamla birlikte dana kavurma yemeğinin porsiyon fiyatı 22 liraya yükseldi.

KUZU KAVURMA 25 LİRAYA YÜKSELDİ

Restoranın en pahalı yemekleri arasında bulunan kuzu kavurmanın fiyatı, yeni zamla birlikte 18 liradan 25 liraya yükseldi. Ciğer-şiş ızgara ve kuzu şiş de 25 lira oldu. Sözcü'de yer alan habere göre tavuk yemeğinin porsiyon fiyatı 4 lira artarak 15 liraya, pide 15, sütlaç gibi tatlıların fiyatı da 10 liraya yükseldi.

ÇORBAYA 1 TL ZAM

Öte yandan çorba fiyatlarına da 1 lira zam geldi. Meclis'teki çay ocaklarına da bir süre önce zam gelmiş ve Türk kahvesi 1.5 TL'den 2 liraya, soda 1.75 liradan 2 liraya çıkarılmış, çay fiyatı ise 1 lira olarak kalmıştı. Piyasaya göre çok ucuz olan TBMM lokantasındaki personel memur olduğu ve elektrik, su, kira gibi masraflar da bütçeden ödendiği için, sunulan yemekler maliyetine satılıyor.

MİLLETVEKİLİ MAAŞI 56 BİN LİRA

Milletvekilleri her gün ziyaretlerine gelen çok sayıdaki seçmenine yemek ısmarlarken, fiyatlar da en düşük seviyede tutuluyor. TBMM'de halen Milletvekilleri, gazeteciler, seçmenler ve personele hizmet veren 8 lokanta bulunuyor. Milletvekillerinin maaşları yapılan zam ile birlikte temmuz ayında 40 bin liradan 56 bin liraya yükseldi.

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Yorumlar (4)

Yunus N N:

Ye vekilim ye

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BAHAR CANDAN DEĞİL:

Dalga geçiyorlar net. Maaşlarına gelen zamla yedikleri yemeğe gelen zamma bak. o paraya bir koli yumurta alamıyoruz biz. Bu ülkede yaşamak bu kadar ironik olmamalı. adaletin yolundan ayrılan kavimler helak olur. helak oluyoruz ve hak ettik.

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eyvah eyvah. nasıl yemek yiyecekler şimdi? çok fena zam gelmiş. desenize vekillerimiz de artık parasızlıktan yemek yiyemeyecek. kuzu kavurma 25 tl olmuş ya. hangi ülkede yaşıyoruz biz? bu kadar zam yapılırmı ya. el insaf

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