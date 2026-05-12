Altıntaş'ta minik öğrenciler salatalık fidelerinin ekimini gerçekleştirdi

Kütahya'nın Altıntaş ilçesindeki Zafer İlkokulu öğrencileri, 'Ekolojik Tarım ve Biyoçeşitlilik' teması kapsamında yerli tohumlardan salatalık fideleri ekerek tarım uygulamaları ile bilinç kazanıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen "Yeşil Vatan: Benim Okulum Geleceğe ÇARE" projesi çerçevesinde okulda Mayıs ayı etkinlikleri sürüyor. Bu kapsamda hayata geçirilen "Yerli Tohum Tarım Atölyesi" projesinde 1. ve 4. sınıf öğrencileri toprakla buluşarak salatalık fidelerini dikti.

Etkinlikte öğrenciler hem uygulamalı tarım deneyimi yaşadı hem de ekolojik tarım, biyoçeşitlilik ve yerli tohumların korunmasının önemi hakkında bilinç kazandı.

Okul yönetimi, proje ile çocukların doğaya duyarlı bireyler olarak yetişmelerinin ve sürdürülebilir tarım konusunda farkındalık oluşturmalarının amaçlandığını belirtti. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
