Haliliye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, kafelere yönelik yaptığı denetimde ruhsat ve hijyen kontrollerini sağlarken, canlı müzik izni bulunan işletmelere de kurallara uyulması gerektiğini hatırlattı.

Zabıta ekipleri kafeleri denetliyor

ŞANLIURFA - Haliliye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, kafelere yönelik yaptığı denetimde ruhsat ve hijyen kontrollerini sağlarken, canlı müzik izni bulunan işletmelere de kurallara uyulması gerektiğini hatırlattı.

Haliliye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, halkın huzur ve güvenliğini korumaya yönelik denetimlerine devam ediyor. Vatandaşların sağlığı için ilçe genelindeki işletmelerde denetimlerini periyodik olarak devam ettiren zabıta ekipleri, kafelere yönelik denetim gerçekleştirdi. Motorize amirliği ekipleri tarafından kentin işlek noktasındaki kafelere yönelik yapılan denetimde, canlı müzik izni bulunan işletmelere kurallara uyulması gerektiği hatırlatıldı. Ses ve canlı müziğin sonlandırılması gereken saati hatırlatan ekipler, mutfakları ise hijyen noktasında denetledi. Yapılan denetim esnasında işletmelerin ruhsat kontrollerini de sağlayan zabıta ekipleri, kurallara uyan işletmelere teşekkür etti.

Vatandaşların huzuru ve güveni için denetimlerini yetki alanındaki tüm işletmelerde sürdüreceklerini ifade eden Zabıta Müdürlüğü, vatandaşların karşılaştıkları olumsuzlukları ise belediyenin telefon numaralarından iletişim merkezine aktarabileceklerini kaydetti.