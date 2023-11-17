Z Kuşağı Kripto Varlıklara İlgisiyle Finansal Trendleri Değiştiriyor

Farklı kuşakların yatırım trendlerine yönelik araştırma yaptıklarını söyleyen Gate.io Küresel Büyüme Direktörü Kafkas Sönmez, "Doğası gereği şeffaflık, kapsayıcılık ve dijitallik vaat eden kripto varlıklar, temel ilgiyi dijitalin içine doğan genç kuşaktan görüyor. Baby boomer ve X kuşakları, tasarrufları değerlendirmenin yolunu gayrimenkulde buluyordu. Örneğin bu iki kuşağın ABD'de 124 trilyon dolar olduğu tahmin edilen servetinin 32 trilyon dolarının gayrimenkulde tutulduğunu görüyoruz. Buna karşın, her geçen gün küresel ekonominin daha önemli bir gücü haline gelen Z kuşağı, alım satım faaliyetleriyle yatırımı günlük bir aktiviteye dönüştürüyor" dedi.

ABD Merkez Bankası Fed'in 1981 sonrası doğan tüm yetişkinleri milenyum kuşağı olarak adlandırdığı, milenyum kuşağı tanımının Z jenerasyonunu da kapsadığı bilinirken, bu kuşağın kriptoya olan ilgisi araştırmalarla da kanıtlandı. Refinitiv tarafından hazırlanan bir raporda, milenyum kuşağının neredeyse yarısının (%48), kripto para birimlerini finansal danışmanlarıyla tartışmak istediği, dijital varlıklar üzerine daha çok konuşma eğiliminde olduğu görüldü.

Z kuşağı için finansal danışman kavramının da boyut değiştirdiğini dile getiren Kafkas Sönmez, "Yatırım trendleri değişirken, yatırım için bilgi edinme kaynakları da değişiyor. Örneğin aynı rapora göre milenyum kuşağının yüzde 33'ü, yatırım kararlarını alırken sosyal medyadan etkileniyor. Yüzde 30'u, YouTube'u bilgi ve fikir kaynağı olarak gördüğünü beyan ediyor" diye konuştu.

"BİTCOİN EKONOMİSİNİ Z KUŞAĞI BÜYÜTECEK"

ABD'de yürütülen başka bir arastirmaya göre 18-40 yaş arası bireylerin yalnızca yüzde 5'inin geleneksel finansal sistemini "hızlı" bulduğunu kaydeden Sönmez, "Buna karşın yüzde 30'u geleneksel finansı pahalı, %27'si ise modası geçmiş olarak değerlendiriyor. Küresel finans, paradigmaları değiştirmekte iddialı olan Z kuşağının talebiyle geliştirilen dijital ödeme ve dijital cüzdan gibi hizmetlerle yükselişe geçen finansal teknolojilerin oluşturduğu bir değişim dalgasını uzun süredir deneyimliyor. Kripto para borsaları ve blokzinciri odaklı teknolojiler de bu dalganın son ve en güçlü halkası oldu. Örneğin ABD'de kendilerini 'Bitcoin jenerasyonu' olarak tanımlayan bir grup lise ve üniversite öğrencisi var. Bu gençler bir çeşit finansal aktivizm yürütüyor ve Bitcoin'in potansiyelini akranlarına anlatmayı görev ediniyor. Bitcoin başta olmak üzere dijital varlıkların oluşturduğu ekonomiyi büyütecek olan, yarının finansal karar alıcıları, yani Z kuşağı" ifadelerini kullandı.

"GENÇ KUŞAKLAR YATIRIM ÜRÜNLERİNİ DAHA HIZLI BENİMSİYOR"

Yatırım uygulamalarının mobil cihazlara taşınmasıyla başta Wall Street olmak üzere küresel borsalarda işlem gören varlıkların ve diğer yatırım araçlarının bir kabuk değişimi yaşadığını dile getiren Sönmez, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı:

"Yatırım ve tasarruf, artık çok daha geniş kitlelerin gündelik aktivitesine dönüşüyor. Daha erişilebilir hale geldi ve demokratikleştiriyor. Kripto para gibi dijital varlıkların da öncü rol oynadığı bu dönüşümde, Refinitiv araştırmasında da teyit edildiği üzere, genç kuşaklar, yeni yatırım ürünlerini benimsemeye daha istekli. 1.700'ü aşkın kripto para biriminin alım satımını mümkün kılan ve dünya çapında 13 milyonu aşkın kullanıcı tarafından tercih edilen Gate.io, spot/marj/ETF, perpetual vadeli işlemler, türev ürünler ve copy trading gibi farklı yatırım araç ve yöntemleriyle, Z kuşağı başta olmak üzere dijital varlıkları portföylerine eklemek isteyen tüm yatırımcılara ihtiyaç duydukları ürünleri sunmak için çalışıyor. Kurumsal ve VIP ürünlerimizle yalnızca bireysel yatırımcıların değil, yüksek net değerli kişilerin ya da kurumsal yatırımcıların da varlık ekonomisindeki dijitalleşmeye ayak uydurmasını sağlıyoruz. Birinci yılımızı tamamlamaya hazırlandığımız Türkiye'de, genç Türk yatırımcıların taleplerine kulak veriyor ve onları yatırım kararlarında güçlendiriyoruz."