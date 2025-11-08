ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı tarafından hayata geçirilen Türkiye'nin en büyük konut seferberliği 'Yüzyılın Konut Projesi'ne başvurular, 10 Kasım'da başlayacak.

'Ev Sahibi Türkiye' sloganıyla hayata geçirilen, 81 ilde 500 bin sosyal konutun inşa edileceği projeye başvurular başlıyor. Proje kapsamında 81 ilde 500 bin sosyal konut inşa edilerek dar gelirli vatandaşlara uygun koşullarda ev sahibi olma imkanı sağlanacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 'Yüzyılın Konut Projesi'nde başvurular pazartesi günü başlıyor' mesajıyla proje başvuru takvimine ilişkin ayrıntıları paylaştı. Paylaşılan infografikte, başvuruların yetkili banka şubeleri ya da e-Devlet üzerinden olmak üzere iki şekilde yapılacağı belirtildi. Ziraat Bankası, Halk Bankası, Emlak Katılım şubeleri, yetkili banka şubeleri aracılığıyla başvuruların alınacağı kaydedildi.

E-DEVLET BAŞVURULARINDA YOĞUNLUK TEDBİRİ

E-Devlet üzerinden yapılacak başvurularda sistemsel yoğunluğu azaltmak için yalnızca kampanyanın ilk 5 gününde; T.C. Kimlik Numarası'nın (TCKN) son rakamına göre başvuru alınacak. Başvurunun yapılacağı 10 Kasım'da TCKN'nin son rakamı '0' olan, 11 Kasım'da son rakamı '2', 12 Kasım'da son rakamı '4', 13 Kasım'da son rakamı '6', 14 Kasım'da ise TCKN'nin son rakamı '8' olan vatandaşların başvuruları alınacak. 15 Kasım itibarıyla da kimlik numarasına bakılmaksızın tüm vatandaşlar başvuru yapabilecek. Yetkili banka şubelerine yapılacak başvurularda ise kimlik numarası şartı aranmayacak. e-Devlet üzerinden yapılacak başvurular, 18 Aralık'ta, banka şubesi başvuruları ise 19 Aralık'ta sona erecek. Şehit aileleri, terör, harp ve vazife malullerinin başvuru işlemleri başvuru bedeli alınmadan sadece şubeler aracılığıyla yapılacak.