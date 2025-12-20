Yüzyılın Konut Projesi'nde Başvuru Sayısı 5 Milyon 242 Bin 766

1) BAKAN KURUM: YÜZYILIN KONUT PROJESİ'NDE GEÇERLİ BAŞVURU SAYISI 5 MİLYON 242 BİN 766'DIR

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Yüzyılın Konut Projesi'nde dün itibarıyla başvuruların sona erdiğini, süreç boyunca 8 milyon 840 bin 314 kişinin başvurduğunu, tüm kriterlere uyarak geçerli olan başvuru sayısının ise 5 milyon 242 bin 766 olduğunu açıkladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hatay'da Cumhuriyet Caddesi'nde basın açıklaması yaptı. Hatay'ı ayağa kaldırmanın sadece bir imar faaliyeti olmadığını belirten Bakan Kurum, "Buraya her geldiğimizde depremin ilk zamanları geliyor aklıma. İnanın 6 Şubat sabahı gördüğümüz Hatay ile şimdi geldiğimiz Hatay arasındaki farka baktığımızda, bize bugünleri gösteren Allah'a sonsuz şükrediyoruz. İnşallah çok daha güzel günlerde yeni Hatay'ımızda bir arada olacağız. Hatay'a hizmet etmek, bir gönül meselesi, kardeşlik meselesi, ecdat mirasına sahip çıkma mücadelesi oldu. Bunun gereği olarak, bir yandan yeni yuvalarımızı sosyal donatılarıyla beraber tamamlarken bir yandan da tarihi mirasımızı yeniden ihya ettik. Bugün de yerinde inceleyeceğimiz Hatay'ın simgesi olan Tarihi Uzun Çarşı'yı, Atatürk Caddesi'ni, Kemalpaşa Caddesi'ni ve 'dünyanın ışıklandırılan ilk caddesi' olarak bilinen Kurtuluş Caddesi'ni yeniden eski ihtişamına kavuşturuyoruz. Yine Tarihi Meclis Binası ve Asi Nehri'nin iki yakasındaki yapıların da ihya çalışmalarımızı hızla tamamlıyoruz. Anadolu'nun ilk camisi olan Habib-i Neccar Camiimizi de inşallah önümüzdeki günlerde ibadete açacağız. Biz, Hatay'ımızda attığımız her adımı aşkla, şevkle, sevgiyle attık. İşte bir mücevher gibi işlediğimiz ve sadece 10 ayda tamamladığımız İskenderun Sahil Yolumuz bunun kanıtıdır. Tarihi eserlerimizin ihyasından; çarşılar, meydanlar, okullar, parklar, bahçelerine kadar en ince detayıyla hayata geçirdiğimiz tüm çalışmalar bunun ispatıdır. Teslim ettiğimiz 98 bin deprem konutumuzun her biri de Hatay sevdamızın en büyük anıtıdır. Yine aynı aşkla; deprem bölgesinin en büyük üçüncü şantiyesi olan Antakya Dikmece'de 14 bin 500 konutumuzun yapımında da sona yaklaşıyoruz. İnşallah bu ay sonunda Hatay'da; 155 bin konutumuzun tamamını afetzede kardeşlerimize teslim etmiş olacağız. Önümüzdeki hafta bugün, 27 Aralık'ta Cumhurbaşkanımızı burada ağırlayacağız ve son anahtar teslim törenimizi de büyük bir coşkuyla Hatay'ımızda yapacağız. Böylece deprem bölgesindeki 11 ilimizde; yıl sonu hedefimiz olan 455 bin konutumuzu hak sahiplerine kavuşturacağız" dedi.

Yüzyılın Konut Projesi'ne olan başvuruları da değerlendiren Kurum, "Deprem bölgemizdeki çalışmalarımızın tamamlanmasıyla burada edindiğimiz tecrübe ve birikimi 81 ilimize yayacağız. Bunun da ilk adımı bildiğiniz gibi Yüzyılın Konut Projesi. Açıkladığımız günden bu yana büyük bir ilgi gören projemizde dün itibarıyla başvurular sona erdi. Süreç boyunca 8 milyon 840 bin 314 vatandaşımız kampanyamıza başvurmuştur. Hem e-Devlet hem banka başvurularıyla tüm kriterlere uyarak geçerli olan başvuru sayısı ise 5 milyon 242 bin 766'dır. En çok başvuru aldığımız il İstanbul, onu Ankara ve İzmir izliyor. Yine en çok başvuruda bulunulan kategori ise gençler. Görüyoruz ki bu projemiz gençlerimiz için umut olmuş. 1 milyon 326 bin gencimiz ev sahibi olmak için başvurdu. Bu başvuru oranı da gösteriyor ki; milletimiz projemize inanmıştır. Devletine, liderine bir kez daha güvenmiştir. İnşallah biz de Cumhurbaşkanımız liderliğinde bu güveni 23 yıldır olduğu gibi yine boşa çıkarmayacak, bugüne kadar yüz akı kurumumuz TOKİ'mizle 1 milyon 750 bin konutu nasıl teslim ettiysek; iki yılda 455 bini konutumuzu nasıl tamamladıysak, bu evlerimizin anahtarlarını da en kısa sürede sahiplerine vereceğiz. 81 ilde inşa edeceğimiz 500 bin konut için 29 Aralık'ta, yıl bitmeden ilk kuralarımızı çekmeye başlıyoruz. Şunu da belirtmek isterim; proje kapsamında deprem bölgesindeki illerimizi ayrıcalıklı tutarak, bu illerimize daha fazla kontenjan ayırdık. Hatay'ımıza da tam 13 bin 289 sosyal konutu sunacağız. İnşallah sosyal konutlarımızla Hatay'ımızda evi olmayan vatandaşımıza, kiracı depremzede kardeşlerimize huzurlu yuvalar kazandıracağız. ve tüm dar gelirli vatandaşlarımız ev sahibi olana kadar da çalışacağımızı, yeni sosyal konut kampanyaları yapmaya devam edeceğimizi de milletimize buradan duyurmak isterim" diye konuştu.

Bakan Kurum, açıklamanın ardından kentteki inşaat çalışmaları olan bölgelerde incelemelerde bulundu.