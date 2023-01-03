Yüzde 25'lik zamma göre tek tek hesapladık! İşte en düşük emekli maaşları
Ekonomi Haberleri
Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla milyonlarca emeklinin zammı da belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, refah payının eklenmesiyle emeklinin yüzde 25 zam alacağını duyurdu. Peki emeklilerin yeni maaşları ne kadar oldu? İşte yüzde 25'lik zamma göre en düşük emekli maaşları.
2022 yılının son verisi olan aralık ayı enflasyon rakamları bugün açıklandı. TÜİK'in açıkladığı rakamlara göre, enflasyon geçtiğimiz ay yüzde 1.18, yıllık bazda ise yüzde 64.27 oldu. Bu veriyle birlikte memur ve emeklilerin alacağı zam oranı da belli oldu.
Enflasyon verileri sonrası memur ve memur emeklileri ocakta toplam yüzde 16.47, SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise yüzde 15.40 zam almaya hak kazandı. Ancak bu oranların üstüne refah payı da eklendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan memur ve emeklilerin maaş zammının yüzde 25 olacağını müjdeledi.
Erdoğan'ın müjdesinin ardından en düşük emekli maaşları da hesaplandı. İşte yüzde 25'lik zamma göre yeni maaşlar;
- Mevcut: 6.077 TL
- Zamlı: 7.596 TL
- Mevcut: 4.687 TL
- Zamlı: 5.858 TL
- Mevcut: 2.906 TL
- Zamlı:3.632 TL
- Mevcut: 4.197 TL
- Zamlı:5.246 TL
- Mevcut: 3.335 TL
- Zamlı:4.168 TL