Haberler

Düğmeye basıldı! Yüz binlerce kişinin emekliliği iptal

Düğmeye basıldı! Yüz binlerce kişinin emekliliği iptal
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

SGK'nın sahte sigortalılık ve usulsüz emeklilik denetimleri hız kesmeden devam ederken, bugüne kadar usulsüzlük tespit edilen yüz binlerce kişinin emekliliğinin iptal edildiği ve maaşlarının geri alındığı ifade edildi.

  • Sosyal Güvenlik Kurumu, sahte sigortalılık yoluyla emeklilik hakkı elde edenlere yönelik denetimlerini hızlandırdı.
  • SGK, usulsüzlük şüphesi tespit ettiği kişilere ikamet adreslerine resmi tebligat gönderiyor.
  • Yapılan inceleme sonucunda hata kurumdan kaynaklanıyorsa son 5 yıllık ödemeler faizsiz şekilde geri alınıyor, usulsüzlüğün vatandaştan kaynaklandığı tespit edilirse geriye dönük 10 yıllık maaş ödemeleri faiziyle birlikte tahsil ediliyor.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), sahte sigortalılık yoluyla emeklilik hakkı elde edenlere yönelik denetimlerini hızlandırdı. Kurum, özellikle 2016 yılından sonra emekli olan ve dosyasında şaibe bulunduğunu değerlendirdiği kişileri incelemeye aldı.

"NAYLON ŞİRKETLER" MERCEK ALTINA ALINDI

Denetimlerde ağırlıklı olarak "naylon şirketler" üzerinden yatırılan primler mercek altına alındı. Bu yöntemle emekli olup yaşlılık aylığı bağlanan kişilerin adreslerine tebligat gönderildi. SGK ayrıca sahte sağlık raporlarıyla emeklilik hakkı kazandığı değerlendirilen dosyaları da incelemeye başladı.

İKAMET ADRESLERİNE TEBLİGAT GİDİYOR

SGK, usulsüzlük şüphesi tespit ettiği kişilere ilk aşamada ikamet adreslerine resmi tebligat gönderiyor. Yazıda belirtilen SGK ilçe müdürlüğüne başvurularak savunma verilmesi isteniyor. Kurum, davete 3 iş günü içinde icabet edilmesinin önem taşıdığını vurguluyor.

5 YILLIK ÖDEMELER FAİZSİZ GERİ ALINIYOR

Yapılan inceleme sonucunda hata kurumdan kaynaklanıyorsa son 5 yıllık ödemeler faizsiz şekilde geri alınıyor. Usulsüzlüğün vatandaştan kaynaklandığı tespit edilirse geriye dönük 10 yıllık maaş ödemeleri faiziyle birlikte tahsil ediliyor. Geçen yıl Aydın'da "Joker Çetesi" olarak anılan yapılanmaya yönelik düzenlenen operasyonda yüzlerce kişinin emekliliği iptal edilmişti.

YÜZ BİNLERCE KİŞİNİN EMEKLİLİĞİ İPTAL EDİLDİ

Kurumun uzun süredir bu tür denetimleri yürüttüğü ifade edilirken şimdiye kadar yüz binlerce kişinin emekliliğinin iptal edildiği aktarıldı. Bazı kişilerin SSK'dan daha kolay emekli olabilmek için işyeri ortağı görünürken başka bir işyerinde sigortalı gösterildiği, bu yolla emeklilik hakkı kazandıkları ancak yapılan denetimler sonucunda bu emekliliklerin iptal edildiği belirtildi.

Kaynak: Haberler.com / Ekonomi
Milyonları ilgilendiriyor! Doğal gaz faturalarında yeni dönem

Milyonları ilgilendiriyor! Doğal gaz faturalarında yeni dönem
Ülkeyi uykudan uyandıran saldırı! Gece yarısı kabusu yaşadılar

Ülkeyi uykudan uyandıran saldırı! Gece yarısı kabusu yaşadılar
İngiltere Başbakanı Starmer: Avrupa halkını korumak için savaşmaya hazır olmalı

"Savaşa hazırlık" sinyali: Uçak gemilerini oraya konuşlandıracağız
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Polis elinde ayakkabıyla kaymakamı bekledi, tepkiler sonrası açıklama geldi

Polis cami çıkışı böyle bekledi, tepkiler sonrası jet açıklama geldi
Defne Samyeli'nin kızından çok konuşulacak itiraf: Sevgililik benim için...

Defne Samyeli'nin kızından şaşırtan itiraf
Feci son! Tartıştığı kızın kanlar içinde görünce sinir krizi geçirdi

Feci son! Tartıştığı kızını kanlar içinde görünce sinir krizi geçirdi
MHP, trafikteki gizli tehdit için harekete geçti: O uygulama zorunlu olsun

Bu görüntüler tarih olabilir! MHP'den bakanlığa sürpriz çağrı
Polis elinde ayakkabıyla kaymakamı bekledi, tepkiler sonrası açıklama geldi

Polis cami çıkışı böyle bekledi, tepkiler sonrası jet açıklama geldi
Fenerbahçe'den Trabzonspor'a tavla ve kavuklu gönderme

Tavla ve kavuklu gönderme! Videoyu izlemeniz lazım
Tedesco'dan beklenmedik isim: Maçın yıldızı kesinlikle o

Tedesco'dan beklenmedik isim: Maçın yıldızı kesinlikle o