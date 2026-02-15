Düğmeye basıldı! Yüz binlerce kişinin emekliliği iptal

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), sahte sigortalılık yoluyla emeklilik hakkı elde edenlere yönelik denetimlerini hızlandırdı. Kurum, özellikle 2016 yılından sonra emekli olan ve dosyasında şaibe bulunduğunu değerlendirdiği kişileri incelemeye aldı.

"NAYLON ŞİRKETLER" MERCEK ALTINA ALINDI

Denetimlerde ağırlıklı olarak "naylon şirketler" üzerinden yatırılan primler mercek altına alındı. Bu yöntemle emekli olup yaşlılık aylığı bağlanan kişilerin adreslerine tebligat gönderildi. SGK ayrıca sahte sağlık raporlarıyla emeklilik hakkı kazandığı değerlendirilen dosyaları da incelemeye başladı.

İKAMET ADRESLERİNE TEBLİGAT GİDİYOR

SGK, usulsüzlük şüphesi tespit ettiği kişilere ilk aşamada ikamet adreslerine resmi tebligat gönderiyor. Yazıda belirtilen SGK ilçe müdürlüğüne başvurularak savunma verilmesi isteniyor. Kurum, davete 3 iş günü içinde icabet edilmesinin önem taşıdığını vurguluyor.

5 YILLIK ÖDEMELER FAİZSİZ GERİ ALINIYOR

Yapılan inceleme sonucunda hata kurumdan kaynaklanıyorsa son 5 yıllık ödemeler faizsiz şekilde geri alınıyor. Usulsüzlüğün vatandaştan kaynaklandığı tespit edilirse geriye dönük 10 yıllık maaş ödemeleri faiziyle birlikte tahsil ediliyor. Geçen yıl Aydın'da "Joker Çetesi" olarak anılan yapılanmaya yönelik düzenlenen operasyonda yüzlerce kişinin emekliliği iptal edilmişti.

YÜZ BİNLERCE KİŞİNİN EMEKLİLİĞİ İPTAL EDİLDİ

Kurumun uzun süredir bu tür denetimleri yürüttüğü ifade edilirken şimdiye kadar yüz binlerce kişinin emekliliğinin iptal edildiği aktarıldı. Bazı kişilerin SSK'dan daha kolay emekli olabilmek için işyeri ortağı görünürken başka bir işyerinde sigortalı gösterildiği, bu yolla emeklilik hakkı kazandıkları ancak yapılan denetimler sonucunda bu emekliliklerin iptal edildiği belirtildi.