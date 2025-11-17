Yusufeli'nin Üstün Lezzet Ödüllü Butko Zeytini Hasadı Devam Ediyor

Artvin'in Yusufeli ilçesinde yetiştirilen ve uluslararası alanda "Üstün Lezzet Ödülü" kazanan Butko Zeytini'nin hasadı devam ediyor.

2006 yılında Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenen Uluslararası Zeytinyağı Fuarı'nda "Üstün Lezzet Ödülü" kazanan Butko Zeytini, Çoruh Vadisi'nin mikroklima özelliği sayesinde Türkiye'nin farklı bölgelerinden yoğun talep görüyor. Yaklaşık 880 dekarlık alanda 25 bin zeytin ağacının bulunduğu bölgede, ağaçların boyları 8 ila 12 metre arasında değişiyor. Yüksek ağaçlardan zeytin toplamak için üreticiler merdiven kullanırken, toplanan zeytinler daha sonra sofralık ve yağlık olarak ayrılıyor.

Zeytin hasadının devam ettiği bölgede zeytinlerini toplayan Mehmet Boztepe (69), zeytin ağaçlarına çocukları gibi baktıklarını söyledi. Boztepe yaptığı açıklamada "Babalarımız, dedelerimiz bu zeytin üretimini yaptılar, bizde onlardan devraldık. Biz suni gübre kullanırız. Ağaçlarımız sürekli sulanır. Bizde zeytin ağacı sallanmaz. Biz dalından tek tek toplarız. Bu nedenle yumuşamaz. Ama yere düşerse yumuşar. Suyumuz dağdan geliyor. Belli aralıklarda sulama yaparız" dedi.

95 yaşında zeytin hasadına katılıyor

95 yaşındaki Abdullah Toraman ise "Zeytin ağaçlarımızın en yaşlısı 100 yaşında olabilir. Bunu kimse bilmez. Çocukken zeytin toplamaya başladık. Köyden eşekle gelirdik zeytin toplamaya. Zeytini yükler geri götürürdük. Bu zeytinleri toplamak için ağaç merdivenleri yaptık. Şimdiki merdivenlerden daha sağlam onlar" ifadelerini kullandı.

Bir başka üretici Aziz Yılmaz ise, "Biz zeytini sofralık ayırırız, yağlık ayırırız bi de beyaz ayırıyoruz üç çeşit. Yağımızı yağ fabrikasına çıkartırız. Asit oranı çok düşük olduğundan lezzet ödülü olmuştur. Çok ünlü bir yağımız var. Zeytinimizin özelliği de şudur; kabuğu incedir. Bir haftaya tatlanır. Zeytin bağlığımızın ne zaman oluştuğunu kimse bilmiyor. Yanı asırlık zeytin ağaçları. Biz ağaçlarımıza çok iyi bakarız. Çocuklarımıza bakar gibi bakarız" diye konuştu.

Öte yandan Artvin'in Yusufeli ilçesinde yetişen ve "Üstün Lezzet Ödülü" ile uluslararası tanınırlık kazanan Butko Zeytini için coğrafi işaret tescil süreci başlatıldı. Bölge halkı tarafından nesiller boyu korunan asırlık zeytin ağaçları, hem ekonomik hem de kültürel değer olarak öne çıkarken, Artvin Ticaret Borsası'nın yürüttüğü çalışma ile ürünün marka değerinin güçlendirilmesi hedefleniyor. - ARTVİN