Yurt Yerleştirme Sonuçları Açıklandı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesabından (GSB) yurt yerleştirme sonuçlarının açıklandığını bildirdi. Bakan Bak, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Sevgili gençler, GSB yurtları yerleştirme sonuçları açıklandı. Hepinize hayırlı olsun. Yurdunuza, yuvanıza hoş geldiniz. 13 Eylül saat 23.00'e kadar e-Devlet üzerinden taahhütnamelerinizi onaylamayı lütfen unutmayın." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
