Yurt Yerleştirme Sonuçları Açıklandı
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, GSB yurt yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu ve gençleri taahhütnamelerini onaylamaları konusunda uyardı.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) yurt yerleştirme sonuçlarının açıklandığını bildirdi.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesabından (GSB) yurt yerleştirme sonuçlarının açıklandığını bildirdi. Bakan Bak, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Sevgili gençler, GSB yurtları yerleştirme sonuçları açıklandı. Hepinize hayırlı olsun. Yurdunuza, yuvanıza hoş geldiniz. 13 Eylül saat 23.00'e kadar e-Devlet üzerinden taahhütnamelerinizi onaylamayı lütfen unutmayın." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi