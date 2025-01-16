Yurt Dışından Sağlanan Kredi Borcunda Düşüş

(ANKARA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, 2024 yılı kasım ayı sonu itibarıyla bir önceki aya göre 797 milyon ABD doları azalarak 175,7 milyar ABD doları oldu.

TCMB, "Özel Sektörün Yurt Dışından Sağladığı Kredi Borcu İstatistikleri, Kasım 2024" verilerini açıkladı. Vadeye göre yapılan incelemede, bir önceki aya göre, uzun vadeli kredi borcu 1,6 milyar ABD doları azalarak 160 milyar ABD doları, kısa vadeli kredi borcu ise ticari krediler hariç 780 milyon ABD doları artarak 15,7 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşti.

Bir önceki aya göre, finansal kuruluşların toplam borcu 587 milyon ABD doları artarken, finansal olmayan kuruluşların toplam borcu 1,4 milyar ABD dolar azaldı.

Aynı dönemde finansal ve finansal olmayan kuruluşların borçları uzun vadede sırasıyla 149 milyon ABD doları ve 1,4 milyar ABD doları azaldı; kısa vadede ise sırasıyla 735 milyon ABD doları ve 45 milyon ABD doları arttı.

Döviz kompozisyonunda, ABD doları cinsinden borçlanma en yüksek paya sahip oldu. 160 milyar ABD doları tutarındaki uzun vadeli kredi borcunun yüzde 59,2'si ABD doları, yüzde 33,3'ü Euro, yüzde 2,6'sı Türk lirası ve yüzde 4,9'u ise diğer döviz cinslerinden oluştu.

15,7 milyar ABD doları tutarındaki kısa vadeli kredi borcunun ise yüzde 40,6'sının ABD doları, yüzde 16,3'ünün Euro, yüzde 39,3'ünün Türk

lirası ve yüzde 3,8'inin diğer döviz cinslerinden oluştuğu belirtildi.