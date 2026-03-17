Yurt dışından getirilecek elektronik eşyaların bandrol bedellerinde değişik yapılmadı

Cumhurbaşkanı Kararı ile 2026 yılında yurt dışından getirilecek televizyon, radyo ve cep telefonları için tahsil edilecek bandrol bedellerinde değişiklik yapılmadığı belirtildi. Mevcut avro cinsinden bedeller 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak.

Ticari ithalat maksadı dışında yurt dışından getirilecek televizyon, radyo, cep telefonu gibi cihazlar için 2026 yılında tahsil edilecek bandrol bedellerinde değişikliğe gidilmedi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak 1 Ocak'tan itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Karara göre, söz konusu ürünler için 2019 yılında yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'nda yer alan avro cinsinden bandrol bedelleri bu yıl da geçerli olacak.

Bu kapsamda, televizyon için 8-80 avro, radyo için 1-2 avro, video için 18 avro, televizyon ağırlıklı birleşik cihazlar için 9-21 avro, set üstü medya kutuları ve her türlü uydu alıcı için 7 avro, radyo ağırlıklı birleşik cihazlar için 1-18 avro, görsel ve işitsel yayınları alabilen diğer cihazlar için 2-15 avro, cep telefonları için 20 avro, bilgisayarlar için 10 avro karşılığı Türk lirası bandrol bedeli alınacak.

Kaynak: AA / Serhat Tutak
400 kişinin öldüğü saldırıyla ilgili çarpıcı detay! Hastaneye bomba yağdırmışlar

400 kişinin öldüğü katliam gibi saldırıyla ilgili kan donduran detay
