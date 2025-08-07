Yurt Dışındaki Yatırımcılar Türkiye Hisse Senetlerine İlgisini Artırdı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta Türkiye'deki hisse senetlerine net 135,5 milyon dolarlık yatırım yaptı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın verilerine göre, yatırımcıların hisse senedi stoku 1 Ağustos itibarıyla 33 milyar 267 milyon dolara yükseldi.

Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta 135,5 milyon dolarlık hisse senedi aldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından "Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri" yayımlandı.

Buna göre yurt dışında yerleşik kişiler, 1 Ağustos haftasında net 135,5 milyon dolarlık hisse senedi, 8,8 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 61,2 milyon dolarlık Genel Yönetim Dışındaki Sektör (ÖST) varlığı aldı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 25 Temmuz haftasında 32 milyar 916,6 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 1 Ağustos haftasında 33 milyar 267 milyon dolara yükseldi.

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 14 milyar 309,4 milyon dolardan 14 milyar 284,2 milyon dolara geriledi. ÖST stokları ise 778,5 milyon dolardan 836,9 milyon dolara yükseldi.

Kaynak: AA / Bahar Yakar - Ekonomi
25 maçta 26 gollük katkı yaptı! Fenerbahçe'den bir yıldız transfer daha

25 maçta 26 gollük katkı yaptı! Fenerbahçe'den bir bomba daha
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kaydıraktan fırlayan kadının çarptığı küçük çocuğun karaciğeri yırtıldı

Kaydıraktan fırlayan kadının çarptığı küçük çocuğun karaciğeri yırtıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.