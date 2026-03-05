Haberler

Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ÖST stoku

Güncelleme:
Yurt dışında yerleşik kişiler, geçtiğimiz hafta 65,3 milyon dolarlık hisse senedi ve 454,5 milyon dolarlık ÖST varlığı alırken, 212,8 milyon dolarlık DİBS sattı. TCMB verilerine göre, hisse senedi stoku da düştü.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından "Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri" yayımlandı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 20 Şubat haftasında 43 milyar 14,7 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 27 Şubat haftasında 42 milyar 816,4 milyon dolara geriledi.

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 22 milyar 280,6 milyon dolardan 22 milyar 143,1 milyon dolara inerken, ÖST stoku 1 milyar 902,1 milyon dolar oldu.

Kaynak: AA / Burhan Sansarlıoğlu
Haberler.com
500

