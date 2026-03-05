Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ÖST stoku

Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta 65,3 milyon dolarlık hisse senedi, 454,5 milyon dolarlık Genel Yönetim Dışındaki Sektör (ÖST) varlığı alırken, 212,8 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) sattı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından "Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri" yayımlandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 27 Şubat haftasında 65,3 milyon dolarlık hisse senedi, 454,5 milyon dolarlık Genel Yönetim Dışındaki Sektör (ÖST) varlığı alırken, 212,8 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) sattı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 20 Şubat haftasında 43 milyar 14,7 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 27 Şubat haftasında 42 milyar 816,4 milyon dolara geriledi.

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 22 milyar 280,6 milyon dolardan 22 milyar 143,1 milyon dolara inerken, ÖST stoku 1 milyar 902,1 milyon dolar oldu.