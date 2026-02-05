Haberler

Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ÖST stoku

Güncelleme:
Yurt dışında yerleşik kişiler, 30 Ocak haftasında Türkiye'de 455 milyon dolarlık hisse senedi, 721,8 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi ve 555,1 milyon dolarlık Genel Yönetim Dışındaki Sektör varlığı aldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından "Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri" yayımlandı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 23 Ocak haftasında 39 milyar 866,3 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 30 Ocak haftasında 42 milyar 371 milyon dolara yükseldi.

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 21 milyar 510,1 milyon dolardan 22 milyar 407 milyon dolara çıkarken, ÖST stokları ise 1 milyar 541,2 milyon dolar oldu.

Kaynak: AA / Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi
