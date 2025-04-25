Yurt Dışında Yerleşik Kişiler Hisse Senedi Alımlarını Artırdı

Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta 269,1 milyon dolarlık hisse senedi aldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından "Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri" yayımlandı.

Buna göre yurt dışında yerleşik kişiler, 18 Nisan haftasında net 269,1 milyon dolarlık hisse senedi alırken 970 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 8,4 milyon dolarlık Genel Yönetim Dışındaki Sektör (ÖST) varlığı sattı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 11 Nisan itibarıyla 28 milyar 39,5 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 18 Nisan haftasında 28 milyar 152,2 milyon dolara yükseldi.

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 11 milyar 43,9 milyon dolardan 9 milyar 712,7 milyon dolara, ÖST stokları da 578,3 milyon dolardan 567,3 milyon dolara indi.