Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Yurt dışında yerleşik kişiler geçen hafta 367,2 milyon dolarlık hisse senedi aldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yurt dışında yerleşik kişiler geçen hafta 367,2 milyon dolarlık hisse senedi ve 36,9 milyon dolarlık DİBS alırken 143,1 milyon dolarlık ÖST sattı. Aynı dönemde hisse senedi stoku 32 milyar 266,2 milyon dolara yükselirken DİBS ve ÖST stokları geriledi.

Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta 367,2 milyon dolarlık hisse senedi, 36,9 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) alırken 143,1 milyon dolarlık Genel Yönetim Dışındaki Sektör İhraçları (ÖST) sattı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası "Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri"ni yayımladı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta 367,2 milyon dolarlık hisse senedi, 36,9 milyon dolarlık DİBS aldı, 143,1 milyon dolarlık ÖST sattı. Yurt dışında yerleşik kişilerin hisse senedi stoku, 6 Kasım haftasında 31 milyar 323,1 milyon dolardan 32 milyar 266,2 milyon dolara yükseldi.

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 15 milyar 829,9 milyon dolardan 15 milyar 797,4 milyon dolara indi. ÖST stoku ise 2 milyar 670,6 milyon dolardan 2 milyar 513,9 milyon dolara geriledi.

Kaynak: AA
Bu haber 49 sitede yayınlandı.
Berdan Mardini'den boşanma sonrası ilk açıklama: O kadar medeni değilim

Boşanma sonrası sessizliğini bozdu: O kadar medeni değilim
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

26 yıl sonra su çekildi, altındaki tarih gün yüzüne çıktı

Tam 26 yıldır tek bir iz bile yoktu
İran'a saldırı hazırlığı yapan Netanyahu'ya soğuk duş: Sakın böyle bir şey deneme

Orduya hazırlık talimatı verdi, siyasi rakibi karşısına dikildi
Sedat Peker, Hacı Yakışıklı'nın Atatürk için yazdıklarına kayıtsız kalamadı67

Sedat Peker, Hacı'nın Atatürk için yazdıklarına kayıtsız kalamadı
ABD tarihinde bir ilk! Müslüman senatör Kur'an üzerine yemin edecek

ABD tarihine geçecek! Çarpıcı Kur'an detayı
Çete liderine baltalı infaz! Babasının intikamını 7 yıl sonra aldı

Babasını öldüren çete liderini unutmadı! 7 yıl sonra kanlı infaz
ABD Savunma Bakanı Hegseth'e nöbetçi askerden sert uyarı: Saygılı olun19

Kahkahalar atan bakana askerden tarihi ayar
Real Madrid'in yıldızı taraftarlara para dağıttı

Dünyaca ünlü isimden şaşırtan hareket! Herkes onu konuşuyor