Yurt Dışına Konut Pazarlayan Emlakçılara Yıllık 600 Bin TL Destek Verilecek

Yurt dışına konut pazarlayan emlakçılara yıllık 600 bin lira destek verilecek.

5448 sayılı Hizmet İhracatının Tanımlanması, Sınıflandırılması ve Desteklenmesi Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı dün yayınlandı. 142 maddeden oluşan bu kararın 3'üncü bölümü, yurt dışına gayrimenkul pazarlayan emlakçılara verilecek desteklere ayrıldı. Buna göre; pazara giriş belgeleri desteğinin üst limiti yıllık 1,8 milyon TL olacak. Birim açılması ve işletilmesiyle ilgili belgelendirme giderleri için 5 yıl boyunca yüzde 50 oranında ve yıllık en fazla 720 bin TL tutarında destek verilecek. Yıllık 1,8 milyon TL'ye kadar reklam ve tanıtım giderleri desteği verilecek. Fuarlara ve etkinliklere katılım için etkinlik başına 300 bin TL'ye kadar destek sağlanacak. Film ve dizilerde ürün yerleştirme için yıllık en fazla 600 bin TL destek sağlanacak. Sanal fuar organizasyon desteği, faaliyet başına 600 bin TL; yarışma ve etkinlik desteği, etkinlik başına 1,2 milyon TL olacak.

Ticaret Bakanlığı da gayrimenkul hizmetlerine vereceği desteklerle ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, sağlanacak destekler şöyle sıralandı:

"TESCİL VE KORUMA DESTEĞİ: Yararlanıcıların yurt içinde tescil edilmiş markalarının yurt dışında tesciline ve korunmasına ilişkin giderleri yüzde 50 oranında ve yıllık en fazla 600 bin TL tutarında desteklenecek.

PAZARA GİRİŞ BELGELERİ DESTEĞİ: Yararlanıcıların en fazla 5 birimin vergi, resim ve harç dahil brüt ve kira komisyon giderleri ile birimlerin açılması ve/veya işletilmesine ilişkin belgelendirme giderleri en fazla 5 yıl boyunca yüzde 50 oranında ve birim başına yıllık en fazla 720 bin TL tutarında desteklenecek.

REKLAM TANITIM VE PAZARLAMA DESTEĞİ: Yurt dışına yönelik reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine ilişkin giderler en fazla 5 yıl boyunca, yararlanıcılar ve iş birliği kuruluşları için yüzde 50 oranında ve yıllık en fazla 1 milyon 800 bin TL tutarında destek verilecek.

ETKİNLİKLERE BİREYSEL KATILIM DESTEĞİ: Yararlanıcıların ve iş birliği kuruluşlarının bireysel katılım sağladığı, bakanlık tarafından belirlenen ve yurt dışı etkinliklere ilişkin giderleri yüzde 50 oranında ve etkinlik başına en fazla 300 bin TL tutarında desteklenecek.

MİLLİ KATILIM DESTEĞİ: Yararlanıcıların ve iş birliği kuruluşlarının bakanlık tarafından belirlenen milli katılıma ilişkin giderleri yüzde 60 oranında ve etkinlik başına en fazla 300 bin TL tutarında desteklenecek. Bakanlık tarafından uygun görülen milli katılım etkinliğinin organizasyonuna ilişkin olarak iş birliği kuruluşlarının ve milli katılım organizatörlerinin giderleri için yüzde 60 oranında ve organizasyon başına en fazla 2 milyon 200 bin TL tutarında destek sağlanacak.

ÜRÜN YERLEŞTİRME DESTEĞİ: Yurt dışında gösterimi yapılan sinema filmi, belgesel, dizi, animasyon filmi ve program formatı ile dijital oyunlardaki ürün yerleştirme giderleri en fazla 5 yıl boyunca yararlanıcılar ve iş birliği kuruluşları için yüzde 50 oranında ve yıllık en fazla 600 bin TL tutarında desteklenecek.

SEKTÖREL ALIM HEYETİ VE SEKTÖREL TİCARET HEYETİ PROGRAMLARI DESTEĞİ: İş birliği kuruluşlarının bakanlık tarafından uygun görülen bir takvim yılı içinde gerçekleştirecekleri en fazla 5'er adet, sektörel alım heyeti programlarına ilişkin giderleri yüzde 50 oranında ve program başına en fazla 600 bin TL tutarında desteklenecek.

SANAL FUAR ORGANİZASYON DESTEĞİ: İş birliği kuruluşlarının bakanlık tarafından uygun görülen sanal fuara ilişkin organizasyon giderleri için yüzde 50 oranında ve faaliyet başına en fazla 600 bin TL tutarında destek verilecek.

YARIŞMA VE ETKİNLİK DESTEĞİ: İş birliği kuruluşlarının gayrimenkul hizmet sektörüne yönelik olarak düzenledikleri ve bakanlık tarafından uygun görülen bir takvim yılı içinde en fazla bir adet yarışma veya etkinliğe ilişkin giderleri yüzde 50 oranında ve etkinlik başına en fazla 1 milyon 200 bin TL tutarında desteklenecek."