Üye Girişi
Haberler

Yurt dışına çıkış için fiziki harç pulu uygulaması sona eriyor

Yurt dışına çıkış için fiziki harç pulu uygulaması sona eriyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

1 Ocak itibarıyla yurt dışına çıkış harcı için fiziki 'harç pulunun' kullanımı sona erecek. Yurt dışına çıkış harcı, elektronik ortamda ve mobil uygulamalar aracılığıyla ödenebilecek.

Yurt dışına çıkarken fiziki olarak alınan "harç pulunun" kullanımı 1 Ocak itibarıyla sona eriyor.
Yurt Dışına Çıkış Harcı Uygulama Genel Tebliği Taslağı, Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) internet sitesinde yayımlanarak kamuoyunun görüşüne açıldı. Taslak, kağıt tasarrufları tedbirleri ve yeşil dönüşüm kapsamında hazırlandı.

İNTERNET ÜZERİNDEN ÖDEMEK DE MÜMKÜN

Yurt dışına çıkış harcı, yurt dışına çıkmadan önce vergi daireleri, mal müdürlükleri, gümrük saymanlıkları, defterdarlık muhasebe müdürlükleri, yetkili bankalar ile PTT veznelerine makbuz karşılığında ödenebiliyor. GİB'in Dijital Vergi Dairesi ve mobil uygulamaları ile yetkili bankaların internet bankacılığı ve mobil bankacılık uygulamaları aracılığıyla da yurt dışına çıkış harcı yatırılabiliyor.

GEÇERLİLİK TARİHİ DOLUYOR

Düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle 1 Ocak 2025 itibarıyla harcın, "yurt dışına çıkış harç pulu" ile ödenmesi usulü kaldırılacak. Ancak 2024 yılının sonu itibarıyla geçerli olan 500 Türk lirası üzerinden alınmış yurt dışına çıkış harç pulları 10 Ocak'a kadar geçerli olacak. Bu düzenlemeyle, genellikle havalimanlarında ve limanlarda harcın ödenmesi sonrası verilen "harç pulu" tarih olacak.

Elektronik ortamda yapılan ödemeler, sistem üzerinden kontrol edilebilecek, çıkış yapılması üzerine harç tutarının kullanıldığı sisteme işlenecek.

Kaynak: AA / Hülya Ömür Uylaş - Ekonomi
Narin Güran cinayeti davasında ilk duruşma! Baba ağladı, annenin kıyafeti dikkat çekti

Narin Güran davasında tutuklu sanıklar ilk kez hakim karşısında

 Narin Güran davasında mahkeme salonunu buz kesen 'Cinsel ilişki' itirafı

Narin Güran davasında mahkeme salonunu buz kesen "Cinsel ilişki" itirafı

 Mahkeme başkanından ağabey Enes'e olay soru: Salim'in kızlarıyla ilişkiye girdin mi?

Mahkeme başkanından Narin'in ağabeyine olay soru
Cinsel ilişki sorusuna Narin'in ağabeyi Enes'ten dikkat çeken yanıt

Annesi ile amcası arasında ilişki var mı? Cevabı hakime özür diletti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
8 Kasım 2024 Günlük Burç Yorumları! Koç, Akrep, Yengeç, Terazi burcu yorumu! 8 Kasım AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Yunus Akgün Barcelona'ya mı gidiyor? KPSS ön lisans sonuçları değişti mi? KPSS hangi soru iptal edildi, kaç soru iptal edildi? KPSS sonuçları değişti mi? YouTube Premium zam geldi! YouTube zamlı paket fiyatları ne kadar, kaç TL? Narin davası ne oldu? Rizespor - Trabzonspor maçı ne zaman? CANLI ALTIN KURU | 7 Kasım çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? Turistik Doğu Ekspresi bilet fiyatları! Doğu Ekspresi bilet satışları başladı mı? ALES/3 SINAV YERİ SORGULAMA! ALES/3 sınav yerleri açıklandı mı, nasıl bakılır?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.