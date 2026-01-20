TÜİK: Yurt dışı üretici fiyatları aralıkta arttı

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık ayında yurt dışı üretici fiyatlarının yıllık yüzde 32,46, aylık yüzde 1,88 arttığını açıkladı.

TÜİK, Aralık 2025 dönemine ilişkin yurt dışı üretici fiyat endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; yurt dışı üretici fiyatları aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 1,88, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 32,46 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 26,42 arttı.

Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 44,75 artış, imalatta yüzde 32,24 artış olarak gerçekleşti. Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara mallarında yüzde 29,91 artış, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 40,24 artış, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 40,63 artış, enerjide yüzde 13,93 artış, sermaye mallarında yüzde 31,02 artış olarak gerçekleşti. Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 3,86 artış, imalatta yüzde 1,84 artış olarak gerçekleşti. Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara mallarında yüzde 2,08 artış, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 2,60 artış, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 2,84 artış, enerjide yüzde 6,33 azalış, sermaye mallarında yüzde 2,17 artış olarak gerçekleşti.