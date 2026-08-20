YD-ÜFE Temmuzda Yıllık %29,67 Arttı

Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE), temmuzda aylık bazda yüzde 2,51, yıllık bazda yüzde 29,67 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayına ilişkin YD-ÜFE verilerini açıkladı.

Buna göre, YD-ÜFE, temmuzda bir önceki aya göre yüzde 2,51, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 20,8, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 29,67 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 31,99 yükseldi.

Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimlerine bakıldığında, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 38,81, imalatta yüzde 29,5 artış görüldü.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri dikkate alındığında, ara mallarında yüzde 30,24, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 28,92, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 31,38, enerjide yüzde 77,63, sermaye mallarında yüzde 18,79 yükseliş gerçekleşti.

Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri ise madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 0,32 azalış, imalatta yüzde 2,55 artış olarak kayıtlara geçti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimlerine bakıldığında, ara mallarında yüzde 2,09, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 1,01, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 1,76, enerjide yüzde 13,22, sermaye mallarında yüzde 1,36 artış görüldü.

YD-ÜFE'nin aylık ve yıllık değişim oranları şöyle:

YD-ÜFE'nin aylık değişim oranları Yıl/Ay Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık 2022 3,25 2,35 7,29 2,61 6,51 9,18 0,66 2,64 0,67 1,34 2,28 2,77 2023 4 0,42 1,65 2,43 0,45 15,62 15,34 1,95 -0,59 1,35 3,51 2,28 2024 4,57 2,38 4,70 1,37 0,42 0,97 1,7 2,95 2,25 0,09 -0,86 0,91 2025 2,01 2,05 4,06 4,41 2,4 3,42 3,03 1,32 2,01 0,9 1,02 1,88 2026 4,06 2,38 3,94 4,16 1,71 0,46 2,51 YD-ÜFE'nin yıllık değişim oranları Yıl/Ay Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık 2022 96,44 106,13 105,82 97,11 100,54 110,66 111,34 118,94 117,04 103,79 83,66 49,90 2023 50,98 48,13 40,35 40,1 32,13 39,92 60,32 59,24 57,25 57,25 59,15 58,40 2024 59,27 62,38 67,25 65,53 65,48 44,51 27,41 28,67 32,35 30,7 25,19 23,5 2025 20,47 20,08 19,34 22,92 25,34 28,38 30,06 28,01 27,71 28,75 31,19 32,46 2026 35,12 35,55 35,40 35,07 34,16 30,33 29,67

Kaynak: AA