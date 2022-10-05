Yunanistan'daki Korint Kanalı 2023 yazına kadar kapalı kalacak

Ege Denizi'ni Adriyatik Denizi'ne bağlayan Yunanistan'daki Korint Kanalı'nın toprak kayması riski nedeniyle 2023 yazına kadar kapalı kalacağı bildirildi.

Ege Denizi'ni Adriyatik Denizi'ne bağlayan 6,3 kilometre uzunluğundaki Korint Kanalı'nda geçtiğimiz sene 15 Ocak'ta meydana gelen toprak kaymasının etkileri devam ediyor. Corinth Canal SA şirketi tarafından yapılan açıklamada, kanalın kapanmasına neden olan toprak kayması onarımının ilk aşamasının sona erdiğini ancak kanalda hala toprak kayması riski olduğu aktarıldı. Şirket, mevcut toprak kayması riski nedeniyle kanalın 2023 yazına kadar kapalı olacağını açıkladı.

Açıklamada, kanalın yaz boyunca kesintisiz ve güvenli bir şekilde çalıştığı ve son 20 yılın en iyi performansını kaydettiği belirtilerek, "Bu, kanalın işletilmesinin önemini ve deniz trafiği, turizmin büyümesi ve bölgenin iyileştirilmesi için hayati rolünü kanıtlıyor" denildi.

Korint Kanalı'ndan geçen deniz taşıtları Mora Yarımadası'nı dolaşmadan İyon Denizi'ne ulaşarak, kanal sayesinde 286,4 kilometrelik tasarruf sağlıyor. Kanaldan, 4 Temmuz 2022'de yeniden açılmasından bu yana 70 farklı ülkeden 6 bin 1 gemi geçti. - ATİNA