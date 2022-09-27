Yükselişe geçen altın fiyatlarında son durum nedir?

Altın fiyatları son 2,5 yılın en düşük seviyelerine geriledi. FED faiz artışının ardından doların güçlenmesiyle beraber altın fiyatlarında azalma gözlendi. Fiyatların düşmesini fırsat olarak gören bazı yatırımcılar, altın satın almak için kuyumculara koştu. Altın fiyatlarındaki son durum ise merak ediliyordu. Değerli metalde toparlanma ve yükseliş gözlenirken gram altın 972 liraya çıktı.

Amerika Merkez Bankası'nın faizleri artırması dolara olan talebin yükselmesine neden oldu. Doların elini güçlendirmesi diğer varlıklar üzerinde baskı yarattı. Yaşanan gelişmelerin ardından altın fiyatları son yılların en dip seviyelerini gördü. Piyasalarda doların estirdiği rüzgarın azalması altında toparlanma işaretleri gösterdi.

ALTINDA TOPARLANMA SÜRECEK Mİ?

Güvenli liman olarak görülen altın, merkez bankalarında uygulanan sıkı para politikaları ve küresel resesyon endişeleri nedeniyle yatırımcı tarafından tercih edilmedi. Euro Bölgesi'ndeki ekonomik daralma ve kredi derecelendirme kuruluşları tarafından açıklanan büyüme rakamları dolara olan talebin artmasında etkili oldu. Merkez bankaları tarafından enflasyonla mücadele için faiz artışlarına devam edileceği beklentisi altının değerini kaybetmesine neden oluyor.

2.5 YILIN DİP SEVİYELERİNİ GÖRDÜ

Rus-Ukrayna Savaşı sonrasında tarihi zirveleri gören altın, 2020 yılından bu yana ilk kez büyük bir değer kaybı yaşayarak dip seviyeleri gördü. Haftanın ilk işlem gününde spot altın fiyatları 1.627 dolar bandında seyrederken, haftanın ikinci gününde fiyatlar 1.638 dolara kadar geriledi.

YURTİÇİ PİYASALARDA ALTIN FİYATLARI NE DURUMDA

Dünyada yaşanan gelişmelere bağlı olarak yurtiçi piyasalarda da altında değer kaybı görüldü. Bazı yatırımcılar yaşanan gerilemeyi bir fırsat olarak görerek altın satın alma yolunu seçti. Buna rağmen, doların değerinde azalma olması altın piyasalarını rahatlattı. Gün içinde piyasalardaki toparlanma sonra 27 Eylül sabahın gram altın 972 liradan değerlendi. Gram altının fiyatı önceki kapanışa göre yüzde 9 oranında arttı.

Altın, gün içinde dalgalanmalar yaşamasını yanında yükselişe geçti. 27 Eylül'de gram altın alış fiyatı 991 liraya kadar yükseldi. Çeyrek altın 1.559 lira olurken, Cumhuriyet altını 6.235, yarım altın 3.108 liradan işlem görmeye başladı.