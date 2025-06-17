Yüksekova Müftülüğü 7 Yılda 1600 Çiftin Nikahını Kıydu

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Hakkari'nin Yüksekova İlçe Müftülüğü, 2018 yılından bu yana toplamda bin 600 çiftin resmi nikah işlemini başarıyla gerçekleştirdi. Müftü Mahmut Sevük, nikah işlemlerinin artış gösterdiğini ve halkın müftülüğe olan güveninin her geçen gün arttığını belirtti.

Yüksekova Müftülüğü 7 yılda bin 600 çiftin nikahını kıydı

HAKKARİ – Hakkari'nin Yüksekova İlçe Müftülüğü, 2018 yılından bu yana bin 600'e yakın çiftin resmi nikah işlemini gerçekleştirdi.

Yüksekova'da nüfus artışı ve şehirleşmeyle birlikte evlilik işlemlerinde de artış gözlemleniyor. İlçe Müftülüğü bünyesinde sürdürülen resmi nikah işlemleri ise hız kesmeden devam ediyor. İlçede 7 yıl içinde toplamda bin 600 çiftin resmi nikahı kıyıldı.

"Ayda 25 çiftin nikahını kıyıyoruz"

Yüksekova İlçe Müftüsü Mahmut Sevük, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yetkilendirmesiyle 2018 yılından bu yana resmi nikah kıyma işlemlerinin sürdüğünü belirtti. Sevük, "Ortalama olarak aylık 25 çiftin resmi nikahını kıyıyoruz. Vatandaşlarımızın bu konuda müftülüğümüze teveccühü her geçen gün artıyor. Son 7 yılda 1600 çiftin nikahını gerçekleştirdik. Hepsine Allah'tan ömür boyu mutluluklar diliyoruz" dedi. Bu yıl içerisinde yapılan başvurularda dikkat çekici bir artış yaşandığını da belirten Müftü Sevük, "Halkımız, müftülüklerimizin resmi nikah kıyma yetkisini artık daha fazla benimsiyor. Her yıl artan sayılar da bunu gösteriyor. Bizlere güvenen tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

"Resmi nikah elzemdir"

Konuşmasında yalnızca dini nikah kıydıran vatandaşlara da uyarılarda bulunan Sevük, resmi nikah olmadan kıyılan dini nikahların hukuken geçerli olmadığını hatırlattı. Sevük, "Resmi nikah yasal bir zorunluluktur. Biz de dini nikahı, ancak resmi nikahın ardından kıyıyoruz. Bu konuda tüm çiftlerimizi bilinçli olmaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

İlçe Müftülüğü, vatandaşların evlilik süreçlerini hem yasal hem de dini açıdan sağlıklı bir zeminde gerçekleştirmeleri için hizmetlerine aralıksız devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / METİN TEK - Ekonomi
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