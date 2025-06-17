Yüksekova'da Kadın Girişimci İş İmkanları Sunuyor

Yüksekova'da Kadın Girişimci İş İmkanları Sunuyor
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Yüksekova'da 4 çocuk annesi Ayşe Zeyrek, terzilik yaparak açtığı iş yeriyle 7 kişiye istihdam sağladı. Kendi imkanlarıyla kurduğu atölyede eğitim vererek kadınların ekonomiye katkı sağlamalarına öncülük ediyor.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan 4 çocuk annesi Ayşe Zeyrek, açtığı iş yeriyle birçok kişiye iş imkanı sundu.

Yüksekova'da bir yandan kurdukları iş alanlarıyla önemli başarılar elde eden kadınlar, bir yandan da ev ekonomilerine katkıda bulunuyor. İlçede kendi imkanıyla terziliğe başlayan 4 çocuk annesi Ayşe Zeyrek, Yüksekova Halk Eğitim Merkezi'nde aldığı kurslarla usta öğretici olmayı başardı. Esenyurt Mahallesi'ndeki TOKİ evlerinde açtığı atölyede 7 kişiye iş fırsatı sunan Zeyrek, "Evde bu işi yapmaya başladım ve daha sonra Halk Eğitim Merkezi'nde eğitim aldım. Aldığım belgelerle kendi iş yerimi açtım. Şu anda yanımda çalışan 7 kişiye hem iş öğretiyorum hem de iş imkanı sağlıyorum. İnşallah yakın zamanda hayalimdeki büyük bir tekstil iş yerini kurarım ve 40 kişiye iş kapısı olurum" dedi.

Ürettiği ürünlerin bazılarını atık malzemelerden bazılarını ise dışarıdan satın aldığını aktaran Zeyrek, isteyen herkesin başarabileceğini söyledi - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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