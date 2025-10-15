Yüksekova'da Ceviz Hasadı Başladı

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde Yılmaz ailesine ait 50 dönümlük bahçedeki 2 bin ceviz ağacında hasat başladı. Babasından kalma ceviz bahçesine 5 yıldır bakan Azizcan Yılmaz (25), bu yıl hasattan yaklaşık 8 ton ürün elde ettiklerini belirtti.

Yüksekova ilçe merkezine 35 kilometre uzaklıkta bulunan Bağdaş köyünün Ericik mezrasında yaşayan Yılmaz ailesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da ceviz hasadına başladı. Aile, 50 dönümlük bahçedeki 2 bine yakın ceviz ağacında yapılan hasatta bu yıl yaklaşık 8 ton ürün elde etti. 'Ceviz vadisi' diye adlandırılan bölgede incelemelerde bulunan Yüksekova İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat İnan, hasat yapan aileyle sohbet etti.

'GEÇİMİMİZİ CEVİZ SATARAK SAĞLIYORUZ'

5 yıldır baba mesleğini ağabeyi ve kardeşleriyle devam ettirdiğini belirten Azizcan Yılmaz, Hakkari'nin en büyük ceviz üreticisi konumundayız. Bizde bu iş, aile mesleğidir. Bu bölgeye 'Cevizli Vadi' diyorlar. Bu yıl 8 ton ceviz hasadımız oldu. Verim beklentimizin altında oldu. Ancak umudumuz önümüzdeki yıla kaldı. Daha önce yurt dışına ceviz pazarlıyorduk. Ancak yoğun talep üzerine Hakkari ve ilçelerine satışımız oluyor. Topladığımız cevizleri imalathanelere veriyoruz. Baklava yapımında kullanıyorlar. Kendimiz de sipariş üzerine satıyoruz. Geçimimizi bununla sağlıyoruz dedi. Yüksekova Tarım ve Orman Müdürü Murat İnan ise "Üreticimiz 2 bine yakın ceviz ağacının yer aldığı bahçede her yıl olduğu gibi bu yıl da 8 ton bir ceviz üretimi yaptı. Azizcan Bey, 10 yıl önce babasıyla beraber bu boş bırakılmış arazide kendi imkanlarıyla 2 bine yakın ceviz ağacını dikmiş olup, kendisine istihdam sağlanmış olmaktadır. Biz de Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak elimizdeki imkanlar doğrultusunda üreticimize proje hazırlayacağız. Emeklerinden dolayı çiftçimize teşekkür ediyoruz" diye konuştu.