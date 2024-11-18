Bankalar yeni nesil ATM'leri devreye sokuyor
Yüksek enflasyon ve artan nakit ihtiyaçlarına karşı bankalar, ATM'lerin altyapısını yeniden yapılandırma kararı aldı. Nakit talebini karşılamakta zorlanan bankalar, geleneksel ATM'ler yerine çok daha fonksiyonel olan yeni nesil ATM'lere geçiş yaparak işlemleri çok daha hızlı ve verimli hale getirecek.
Son dönemde yüksek enflasyonun da etkisiyle nakit talebi yükseldi. Bu talebi karşılamakta zorlanan bankalar ATM'lerde önemli bir değişikliğe gitme kararı verdi.
Birçok ilde geleneksel ATM'ler yerlerini çok daha fonksiyonel olan yeni nesil ATM'lere bırakacak. Yeni nesil ATM'lerin sağladığı özellikler ile artık işlemler daha verimli ve hızlı hale gelecek.
İŞLEMLER DAHA HIZLI YAPILACAK
Para çekme ve yatırma işlemleri için iki farklı bölmenin bulunduğu geleneksel ATM'lerin aksine yeni nesil ATM'lerde bu işlemler tek bir bölmede birleşecek. Böylelikle para çekme ve yatırma işlemleri aynı anda ve daha hızlı bir şekilde yapılabilecek.
BANKNOT SIKINTISINI ORTADAN KALDIRACAK
Yüksek enflasyon ve Türk lirasındaki değer kaybı, piyasada dolaşımda bulunan nakit paranın çoğunluğunun 200 TL'lik banknotlardan oluşmasına sebebiyet verdi. Bu durum bankacılık sektörü için ciddi sorunlara yol açtı. Yeni nesil ATM'ler ile yatırılan paralar sistemde hemen kullanılabilir duruma gelecek ve diğer müşteriler tarafından da çekilebilecek. Böylece, banknot sıkıntısının ortadan kaldırılması hedefleniyor.
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