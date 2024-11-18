Bankalar yeni nesil ATM'leri devreye sokuyor

Son dönemde yüksek enflasyonun da etkisiyle nakit talebi yükseldi. Bu talebi karşılamakta zorlanan bankalar ATM'lerde önemli bir değişikliğe gitme kararı verdi.

Birçok ilde geleneksel ATM'ler yerlerini çok daha fonksiyonel olan yeni nesil ATM'lere bırakacak. Yeni nesil ATM'lerin sağladığı özellikler ile artık işlemler daha verimli ve hızlı hale gelecek.

İŞLEMLER DAHA HIZLI YAPILACAK

Para çekme ve yatırma işlemleri için iki farklı bölmenin bulunduğu geleneksel ATM'lerin aksine yeni nesil ATM'lerde bu işlemler tek bir bölmede birleşecek. Böylelikle para çekme ve yatırma işlemleri aynı anda ve daha hızlı bir şekilde yapılabilecek.

BANKNOT SIKINTISINI ORTADAN KALDIRACAK

Yüksek enflasyon ve Türk lirasındaki değer kaybı, piyasada dolaşımda bulunan nakit paranın çoğunluğunun 200 TL'lik banknotlardan oluşmasına sebebiyet verdi. Bu durum bankacılık sektörü için ciddi sorunlara yol açtı. Yeni nesil ATM'ler ile yatırılan paralar sistemde hemen kullanılabilir duruma gelecek ve diğer müşteriler tarafından da çekilebilecek. Böylece, banknot sıkıntısının ortadan kaldırılması hedefleniyor.