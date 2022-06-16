YRP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Aydal, D-8'in büyük projesini açıkladı: Coin oluşturmak istiyoruz - Haberler

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YRP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Aydal, D-8'in büyük projesini açıkladı: Coin oluşturmak istiyoruz

Haberler.com - Barış Yahya Çinçin - Ekonomi
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YRP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Aydal, D-8'in büyük projesini açıkladı: Coin oluşturmak istiyoruz

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Prof. Doğan Aydal, İstanbul'da gerçekleştirilen D-8 İş Birliği Toplantısı sonrasında Haberler.com'a özel açıklamalarda bulundu. Aydal, D-8 coin projelerinin gerçekleşmesi durumunda önemli bir iş başarmış olacaklarını söyledi.

D-8 Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nın 25'inci kuruluş yıl dönümü nedeniyle Prof. Dr. Necmettin Erbakan Vakfı'nın ev sahipliğinde Çırağan Sarayı'nda düzenlenen programa Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Prof. Doğan Aydal da katıldı.

"1 GRAM ALTINA EŞİTLEYECEĞİZ"

Aydal, programın ardından Haberler.com'a özel açıklamalarda bulundu. D-8 toplantısının önemine değindikten sonra projeleri hakkında bilgi veren Aydal, "D-8 coini gerçekleştirebilirsek D-8 ülkeleri içerisinde, son derece önemli bir iş yapmış olacağız. Çünkü dayandığım esas şu, eğer biz altına dayalı olarak bir D-8 coin oluşturabilirsek, mesela yılın başında Türk lirası 1 gram altın karşılığında nedir, Endonezya parası nedir karar vereceğiz" dedi.

"KARŞILIKLI ALIŞVERİŞLERDE KULLANABİLECEĞİZ"

Aydal, sözlerine şöyle devam etti: "Bloke Change sistemi üzerinden Amerika'da takılmadan bu D-8 parasını kullanarak alışveriş yapacağız. Biraz evvel de söylediğim gibi bir mal aldık diyelim Endonezya'dan, değeri ne kadarsa o kadar para vereceğiz D-8 coin olarak.Mantık bu."

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
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