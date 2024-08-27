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Yozgat'ta Manav Kardeşlerden Hayır Etkinliği: 17 Ton Karpuz Ücretsiz Dağıtıldı

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Yozgat'ın Çekerek ilçesinde manav işiyle uğraşan iki kardeş, Bursa'dan getirdiği 17 ton karpuzu hayır için ilçede vatandaşlara ücretsiz dağıttı. Etkinlik ilçe halkının takdirini topladı.

Yozgat'ın Çekerek ilçesinde manav işiyle uğraşan iki kardeş, Bursa'dan getirdiği 17 ton karpuzu hayır için ilçede vatandaşlara ücretsiz dağıttı.

Çekerek ilçesinde yaşayan manav Ali Yıldırım ve Ömer Yıldırım isimli iki kardeş, Bursa'dan kamyonlarla getirdiği 17 ton karpuzu, 3 farklı mahallede farklı günlerde ücretsiz dağıtımını gerçekleştirdi. Hayır için vatandaşlara karpuz dağıtan Yıldırım kardeşlerin düzenlediği etkinlik ilçe halkının takdirini topladı. Son olarak dağıtılmak üzere Çekerek Tevhid Camii önüne getirilen bir kamyon karpuza ilçe halkının talebi de yüksek oldu, bir kamyon karpuz bir saat gibi kısa süre içerisinde tükendi.

Çekerek ilçesinde farklı günlerde 17 ton karpuz dağıtımı gerçekleştirdiklerini söyleyen esnaf Ömer Yıldırım, "Rabbimin rızası için karpuzları dağıtıyoruz. Herkes yesin diye karpuzları dağıttık, karpuzlar kısa sürede bitti" dedi.

Mehmet Yonar isimli vatandaş ise yapılan hayırdan memnun olduğunu söyleyerek dağıtanlara teşekkür etti. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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