Yozgat'ta Kültür Mantarı Üretimine Talep Artıyor

SEYFİ ÇELİKKAYA

Yozgat'ta, şifa kaynağı olan, içerisinde bol miktarda vitamin içermesinin yanında bakır, fosfor, potasyum, demir ve kalsiyum gibi mineralleri barındıran kültür mantarına talep artmaya devam ediyor. Yozgat'ta kurduğu çadırda kültür mantarı üretimi yapan Hasan Taşçı, talebi karşılayabilmek için yeni çadırlar kurmak istediğini ancak kurulum maliyetlerinin iki katına çıktığını belirterek, "Maliyetler çok hızlı ilerliyor" dedi.

Yozgat Merkez Sarıhacılı Mahallesi'nde geçen yıl kurduğu çadırda iki aylık uğraş sonucunda ürettiği kültür mantarını şehir merkezinde pazara sunan Hasan Taşçı, talebin her geçen gün arttığını, talebi karşılamaya yönelik yeni bir projesinin bulunduğunu söyledi. Hijyen kurallarının üst seviyede tutulduğu tesislerde yetişen taze ve lezzetli mantarları Yozgat il merkezindeki marketlere veren Taşçı, çevre il ve ilçelerden de yoğun talebin geldiğini, ürünü markete teslim ettiği gün tükendiğini söyledi.

"ÇEVRE İLLERDEN ÇOK TALEP VAR"

Kültür mantarına olan talebin sürekli arttığını kaydeden Hasan Taşçı, şöyle konuştu:

"Bir yıldır mantar üretimi yapıyorum. Bu benim üçüncü üretimim. Şu ana kadar güzel, verimli, kaliteli üretim yaptık. Bundan sonra da inşallah o şekilde devam etmeyi düşünüyoruz. Bir çadırın iki aylık bir üretim süreci var. İki aylık süre içerisinde toplamda yaklaşık beş ton bir üretim yapıyoruz. Fiyatlar şu an maliyetlerden dolayı çok artmış durumda. Toptan fiyatı kaliteli ürün olursa birinci sınıf mallar 60 liraya kadar, kalitesi biraz düşük olursa 50-45 liraya kadar düşüşe geçiyor. Yozgat'ta üretim yapıyoruz. Yozgat merkezdeki büyük marketlerle çalışıyoruz, onlara temin etmeye çalışıyoruz. Çevre illerden çok talep var, Ankara'dan Çorum'dan talep var. Lakin talebi karşılayamıyoruz. Kendi şehrimize şu an zor yetiştiriyoruz. En kısa zamanda çadır sayılarımızı çoğalıp, şehrimizin haricinde çevre illere de satış yapmaya başlayacağız."

"ÇOK HIZLI İLERLİYOR MALİYETLER"

Üretim maliyetlerinin sürekli artmasından da yakınan Hasan Taşçı, maliyet artışları çok hızlı olduğunu vurgulayarak, açıklamasını şöyle tamamladı:

"Kompost, topraklar, nakliye ücreti, elektrik ücreti ve işçi maliyetlerini hesapladığımız zaman yaklaşık 200 bin lira civarında tutuyor, iki ay içerisindeki üretim döneminde. Çadır maliyeti anahtar teslim bugünün şartlarında 500-550 bin lirayı buluyor, bir çadırın maliyeti. Geçen sene kurdum burayı. Geçen sene komple her şey içerisinde 280 bin liraya kurmuştuk. Bu sene kurmak istediğim zaman 550-600 bin liraya kadar yolu var. Beton masraflarını hiç hesaba katmıyorum, onları da hesaba katarsak 650 bin lirayı da geçebilir. Toplamda ben 320 bin lira para harcamıştım, her şey içerisinde. Şu an maliyetler tam iki katı. Üretim maliyeti de tam iki katı arttı. 2 bin 300 lira, 2 bin 200 liralık bir kompost alıyorduk şu an 4 bin, 4 bin 200 lirayı buldu, hatta belki bir sonrakinde 5 bin liraya kadar yolu var. Çok hızlı ilerliyor maliyetler."