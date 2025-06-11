Yozgat'ta Çoban Bulmak Zorlaşıyor: 80 Bin TL Maaş İstiyorlar

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Yozgat'ta hayvancılık yapan besiciler, çoban bulmakta zorlandıklarını ve yüksek maaş talepleri nedeniyle bu mesleğe eleman bulamadıklarını ifade ediyor. Çobanlar için istenen 80 bin TL maaş, konaklama ve yemek talepleri, hayvancılığı zorlaştırıyor.

Çobanlık kıymete bindi: 80 bin TL maaş, konaklayacak ev, üç öğün yemek ve sınırsız internet istiyorlar

YOZGAT - Yozgat'ta hayvancılıkla uğraşan bazı besiciler, yüksek maaş gerektirdiği için çoban bulmakta zorlanıyor.

Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Araplı kasabasında büyükbaş hayvan yetiştiren Adem Göçer, kendi hayvanlarının çobanlığını yapıyor. Bu yıl çoban arayışında olan Göçer, 3-5 arkadaş bir araya gelerek çoban tutmak istediklerini ifade etti. Göçer, "Türkiye'nin neresinden olursa olsun bir çoban bulmak istedik. En az 10 kişiyi aradık. Türkiye içinden veya dışından araştırdık. Aradığımız kişiler, 75-80 bin lira maaş, sınırsız internet istiyor. Yeme içme, kalacak yer sana ait, diyor. 100 bin lirayı geçiyor masraflar ama yine de çoban yok. Yapmamız gereken başka işler de oluyor. Çoban bulamayınca başka işlerimiz de aksıyor" dedi.

"Çobana 100 bin lira verirsek bu maldan ne kazanacağız?"

Hayvan yetiştirmenin oldukça maliyetli olduğunu söyleyen Göçer, "100 bin lirayı verirsek bu maldan ne kazanacağız? Bir buzağı yemi 750-800 lira. Süt para etmiyor. Yem fiyatları almış başını gidiyor. Şu sıralar sıkıntılı bir zaman. Hayvancılık yapıp da memnun olan yok. Çoban da bulunmuyor. Mecburen kendi çobanlığımızı kendimiz yapıyoruz. Çobanları eleştirdiğimden karaladığımdan değil. Mesela şirkette çalışan biri maaşını alır ama bu iş öyle kolay bir iş değil" diyerek hayvancılıktaki zorluklara dikkat çekti.

"8-10 senedir bu işi yapıyoruz ama bu sene zorlandık"

8-10 yıldır yaptığı işte bu sene oldukça zorlandığını söyleyen Adem Göçer, "Yem fiyatları çok zamlandı. Otlamak için hayvanlar yayılıyor ama nereye kadar yayılacak? Ot kurumaya başladı. Süt fiyatları aşağı çekiyor. Yem fiyatları artıyor. Çoban bulunamıyor. Sıkıntımız çok" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EMEL YİĞİT - Ekonomi
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