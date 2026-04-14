Haberler

Yozgat'ta çiftçilere yağlık ayçiçeği tohumu desteği

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yozgat'ta Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi kapsamında 169 çiftçiye yüzde 75 hibe destekli yerli üretim 676 paket yağlık ayçiçeği tohumu dağıtıldı. Proje ile işlenmeyen arazilerin aktif hale getirilmesi ve bitkisel üretimin artırılması hedefleniyor.

Yozgat'ta, Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi kapsamında 169 çiftçiye yüzde 75 hibe destekli yerli üretim 676 paket yağlık ayçiçeği tohumu desteğinde bulunuldu.

Vali Mehmet Ali Özkan, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü önünde düzenlenen tohum dağıtım töreninde yaptığı konuşmada, Yozgat'ın Türkiye'nin sayılı tarım kentlerinden birisi olduğunu söyledi.

Tarımsal alanda, bir yandan sulama tesisleri ve basınçlı sulama sistemleri, diğer yandan baraj ve gölet yapılarıyla birlikte ürün ve üretim çeşitliliğini sağlamak üzere çalışmalara devam ettiklerini belirten Özkan, "Bugün de ürün çeşitliliğini tesis etmek üzere yerli ve milli ayçiçeği tohumunu üreticilerimizle buluşturuyoruz. İnşallah onlar da ekecekler. İnşallah yıl da bol bereketli geçer, Allah emeklerini zayi etmez." dedi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Ömer Şentürk de projeyle, işlenmeyen ve nadasa bırakılan araziler başta olmak üzere uygun alanlarda doğru üretim yöntemlerini kullanarak bitkisel üretimi artırmayı hedeflediklerini ifade etti.

Proje kapsamında üreticilere yüzde 75'e kadar hibe desteği sağladıklarını vurgulayan Şentürk, "Üreticilerimiz de yüzde 25'lik kısmı kendi imkanlarıyla karşılıyor. Bu doğrultuda, proje çerçevesinde 169 çiftçimize Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından hibrit olarak geliştirilen yerli ve milli tohumların dağıtımını yapacağız." diye konuştu.

Çiftçilerden Safa Baysal ise projenin kendisi için faydalı olduğunu ve üretmeye devam edeceğini belirtti.

Konuşmaların ardından çiftçilere yağlık ayçiçeği tohumu dağıtıldı.

Proje kapsamında dağıtılan tohumlar 12 ilçede toplam 14 bin 500 dekar alana ekilecek.

Kaynak: AA / Sait Çelik
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

