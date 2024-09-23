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Yozgat'ta Badem Hasadı Coşkuyla Kutlandı

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Yozgat'ta badem üreticisi Seyit Erol, 10 dönümlük badem bahçesinden bu yıl 2 tonu aşan ürün elde edince hasadı halay çekerek kutladı. Erol, badem dikiminden bu yana verimin her yıl arttığını belirtti.

Yozgat'ta badem üreticisi yüksek verimi halay çekerek kutladı

YOZGAT - Yozgat'ta hububat ekili arazisini 6 yıl önce badem bahçesine çeviren Seyit Erol isimli çiftçi, 10 dönüm alandan 2 tonu geçkin ürün elde edince hasadı halay çekerek kutladı.

Yozgat'ın Çekerek ilçesine bağlı Arpaç köyünde çiftçilik yapan Seyit Erol, daha önce hububat ekimi yaptığı 10 dönümlük kıraç arazisini 6 yıl önce badem bahçesine çevirdi. Arazinin kıraç olmasının yanı sıra sulama maliyetinin de yüksek olması nedeniyle hububattan beklediği verimi alamayan Erol, 2017 yılında 10 dönüm arazisini 600 badem fidanı ile buluşturarak ilk verimini 2020 yılında 300 kilograma yakın ürün elde ederek aldı. Verimin her yıl artarak devam ettiği badem bahçesinden Erol, bu yıl 2 tonun üzerinde ürün elde edince mutluluğunu badem hasadında halay çekerek gösterdi.

"Badem hasadı bu yıl umduğumuzdan da daha bereketli oldu"

Bademin kabuklu fiyatının kilogramının bu yıl 200 lira olduğunu belirten Erol, verimin geçen seneye oranla bu sene yüksek olduğunu ifade etti. Erol, "Badem hasadı bu yıl umduğumuzdan da daha bereketli oldu. Bahçemizde 10 dönüm alandan 2 tonu geçkin ürün elde ettik. Şu an burada 600 ağaç var ve bu yıl verim çok iyi oldu" dedi.

"Diğer ürünlere nazaran zahmetli olsa da verimi çok iyi"

Daha önce 10 dönümlük alanda hububat ekimi yaptığını ancak badem kadar verim alamadığını da aktaran Erol, "Buraya daha önceleri arpa, buğday ekiyorduk ancak kuraklıktan dolayı fazla verim alamıyorduk. Ben de araştırma yaptım ve buraya badem dikmeye karar verdim. Şimdi de rabbimin izni ile iyi ürün almaya başladık. 6 yıl önce bu badem ağaçlarını diktim ve 4 yıldır da verim alıyorum. Diğer ürünlere nazaran zahmetli olsa da verimi çok iyi. İmece usulü gelip badem hasadımızı yaptık, gerek elimizle gerekse makine yardımıyla bademleri çırpıyoruz. Bizim gibi çiftçileri desteklemek için vatandaşlara günlük badem tüketmelerini tavsiye ediyorum." şeklinde konuştu.

Badem hasadına katılan Arpaç köylülerinden Galip Aydan ise, bu yıl bademde yüksek verim elde ettiklerini söyledi.

Yozgat'ta Badem Hasadı Coşkuyla Kutlandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MESUT SÜZENER - Ekonomi

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