Yozgat'ta 927 bin onsluk altın tespit edildi

Yozgat'ta 927 bin onsluk altın tespit edildi
Güncelleme:
Ahlatcı Holding yetkilileri, Yozgat'ta tespit edilen 927 bin onsluk altın rezervi hakkında basın toplantısı düzenledi. Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı, 2027'de ilk altını çıkarmayı hedeflediklerini belirtti.

Yozgat'ta tespit edilen 927 bin onsluk altın hakkında Ahlatcı Holding yetkilileri açıklamalarda bulundu.

Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı ve beraberindeki heyet, Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan'ı ziyaret etmesinin ardından düzenlenen basın açıklamasında altın rezervi hakkında bilgiler verdi.

Ahmet Ahlatcı, Kanada merkezli Eldorado Gold Corporation'ın Türkiye'deki şirketi Tüprag Madencilik'ten Sarıkaya'daki yedi sahayı aldıklarını ifade ederek, "Şirketimizi kurduk. Ekiplerimizi oluşturduk. Burada ne kadar ne var, diye araştırmaya başladık. Bize devrederken burada 250-300 bin ons gibi bir miktar var denildi. İki şirket arasında pazarlık yaparak aldık. 7 sahanın yalnızca bir tanesinde, bir tanesinin de bir kısmında 927 bin ons altın tespit ettik. Sondaj yapmadığımız bir bölüm var, yapınca artacağını düşünüyoruz. İnşallah 1 buçuk milyon onsa gider" dedi.

"İlk altını 2027'nin başında alırız diye düşünüyoruz"

Altını çıkartma çalışmalarında bin kişinin çalışacağını söyleyen Ahlatcı, "Altın bu halde ise 4 milyar dolar civarında. Ekonomimize büyük bir destektir. Her çıkarılan altının yüzde 71'i devletimize dönüyor. Çalışmalarımız başladı. Şu anda 50 kişiyle sahadayız. Sondajlar yapılıyor. İlk altını 2027'nin başında alırız, diye düşünüyorum. 3 buçuk milyon ons altın çıksın istiyoruz. Müspet tespit 927 bin onstur. Bu 4 milyar dolar, Türk Lirası olarak da 170 milyar Türk Lirası yapar" dedi. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
