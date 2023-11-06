YÖREX Yöresel Ürünler Fuarı'nda Aydın'a Yoğun İlgi

Antalya Ticaret Borsası öncülüğünde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) desteklediği, 'Sizin Oraların Nesi Meşhur' sloganıyla bu yıl 12'ncisi gerçekleşen YÖREX Yöresel Ürünler Fuarı'nda, Aydın'a özgü ürünler ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi gördü.

Türkiye'nin çeşitli il ve ilçelerinin kendine özgü ürünlerinin tanıtıldığı, marka değerinin artması, ürünlerinin pazarlanması, ulusal ve uluslararası ölçekte bilinirliğini arttırmada büyük rol oynayan fuarda; Aydın Ticaret Borsası, Aydın ili oda ve borsaları ile birlikte ortak stant alanında Aydın ili ürünlerinin tanıtımını gerçekleştirdi.

Fuarı'n açılış töreninin ardından Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M.Rifat Hisarcıklıoğlu beraberindeki heyet ile birlikte Aydın Ticaret Borsası'nın standını ziyaret etti. TOBB Başkanı M.Rifat Hisarcıklıoğlu'nu Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cengiz Ülgen, Yönetim Kurulu Üyesi Kazım Günaydın, Meclis Üyeleri Ahmet Şenel ve Abdülkadir Yıldız ile Genel Sekreter Neslihan Duymaz karşıladı. Gerçekleşen ziyarette TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'na, Aydın Ticaret Borsası'nın coğrafi işaret çalışmaları hakkında bilgilendirmede bulunuldu. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun gerçekleştirmiş olduğu ziyaretin sonunda Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cengiz Ülgen tarafından Aydın'ın Yöresel takdim edildi.

Aydın Ticaret Borsası ve Aydın ili oda/borsalarının ortak yer aldığı stantta, Aydın Ticaret Borsası tarafından Avrupa Birliği'nde Türkiye'nin 4.coğrafi işaretli ürünü olarak tescil edilen Aydın Kestanesi, AB Tescilli Aydın İnciri, Avrupa Birliği Resmi Gazetesi'nde ilan edilen Aydın Memecik Zeytinyağı ile coğrafi işaret tescilli Aydın Memecik Zeytini, Aydın Çam Fıstığı, Aydın Yamalak Sarısı Zeytini gibi Aydın'a özgü yöresel ürünlerin tanıtımı yapıldı. Aydın Kestanesinden üretilen Kestane Şekeri, Aydın İncirinden üretilen İncir Reçeli fuarda ziyaretçiler tarafından büyük ilgi gördü.

Uluslararası Zeytin Konseyi (International Olive Council /IOC) tarafından akredite olan Aydın Ticaret Borsası Tadım Panelistleri tarafından coğrafi işaret tescilli Aydın Memecik Zeytinyağının ayırt edici özellikleri ve tadım kriterleri hakkında ziyaretçilere bilgilendirme yapıldı. Kaliteli zeytinyağında olması gereken özellikler aktarılarak doğru zeytinyağı tüketimi hakkında bilgi verildi.

Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin desteğiyle Antalya Ticaret Borsası ev sahipliğinde gerçekleştirilen fuara ilişkin açıklamalarda bulundu. Yöresel ürünlerin geçmişten geleceğe bir miras olduğunu ifade eden Çondur, fuarın yöresel zenginlikleri buluşturmada başarılı bir organizasyon olduğunu ifade etti.

Başkan Çondur, "Fuar, yöresel ürünleri markalaşmasına ve ticari değerinin artmasına büyük katkı sağlamaktadır. Gerçekleşen fuar ile ilimizin markalaşan ve markalaşma niteliğine sahip tarımsal ürünlerini fuar ziyaretçilerine tanıtma imkanına eriştik. Bu hususta Yöresel Ürünler Fuarı organizasyonuna ev sahipliği yapan Antalya Ticaret Borsası'na ve emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum" dedi. - AYDIN