Kara yollarında durum
Karayolları Genel Müdürlüğü, Kuzey Marmara Otoyolu başta olmak üzere birçok yolda bakım, onarım ve yapım çalışmaları nedeniyle trafik düzenlemesine gidildiğini duyurdu. Sürücülerin uyarı levhalarına uyması ve yavaş gitmesi gerekiyor.
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre Kuzey Marmara Otoyolu'nun 6-10. kilometrelerinde Riva-Hüseyinli kavşakları Ankara istikametindeki Prof. Dr. Mahir Vardar Tüneli'nde bakım ve onarım çalışmaları yapılıyor. Bu güzergahta ulaşıma tek platformdan iki yönlü izin veriliyor.
Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu'nun 0-1. kilometrelerinde Güzelhisar Viyadüğü İzmir istikametindeki köprü genleşme derzi onarım çalışmaları sebebiyle emniyet şeridi ile sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşım orta ve sol şeritlerden sağlanıyor.
Pozantı-Tarsus Otoyolu'nun 6-8. kilometrelerinde üstyapı bakım ve asfalt çalışmaları dolayısıyla sol ve orta şeritler taşıt trafiğine geçici olarak kapatıldı. Bu kesimde ulaşım sağ şeritten sürdürülüyor.
İzmir-Aydın Otoyolu'nun 19-20. kilometrelerinde Kızılçay Köprüsü'nün İzmir istikametindeki çalışmalar nedeniyle ulaşım sol ve orta şeritlerden gerçekleştiriliyor.
Ankara-Kırıkkale yolunun Ankara-Kırıkkale istikameti 6-9. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım Kırıkkale-Ankara istikametinden iki yönlü devam ediyor.
Amasya-Turhal yolunun 61-62. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla Amasya yönü trafiği kapatılarak ulaşıma diğer güzergahtan iki yönlü izin veriliyor.
Muş-Bulanık yolunun 57-67. kilometrelerindeki Kümbet-Üçyol kavşakları, yapım çalışmaları nedeniyle taşıt trafiğine kapatıldı.
Ardahan-Şavşat ve Seydikemer-Söğüt yollarının bazı kesimlerinde yapım çalışmaları gerçekleştiriliyor.
Bozüyük-Bilecik-Mekece yolunun 50-52. kilometrelerindeki çalışmalar sebebiyle Bozüyük-Mekece istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.