Kara yollarında durum
Karayolları Genel Müdürlüğü, yapım ve bakım çalışmaları süren yollarda sürücülerin trafik işaretlerine uyması ve yavaş gitmesi gerektiğini duyurdu. İzmir, Ankara, İstanbul başta olmak üzere birçok ildeki yol çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten veya iki yönlü sağlanıyor.
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre İzmir Çevre Otoyolu'nun 0-1. kilometrelerinde köprü derzi yenileme çalışmaları nedeniyle Bostanlı Deresi Köprüsü'nün Menemen istikametinde ulaşım sol ve orta şeritlerden sürdürülüyor.
İzmir-Çeşme Otoyolu'nun 0-12. kilometrelerinde orta refüjdeki bakım işleri sebebiyle 00.00-05.00 saatlerinde Çeşme istikametinde ulaşım sağ şeritten sağlanacak.
Ankara-Kırıkkale yolunun 6-9. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşım Ankara-Kırıkkale istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.
Aksaray-Nevşehir yolunun 0-31. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.
İstanbul-Çorlu yolunun 32-33. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım tek yönden gidiş-geliş şeklinde devam ediyor. Çalışma süresince trafik güvenliğinin sağlanabilmesi için Şahbaz köyü yoluna giriş ve çıkışlar trafiğe kapatılarak ulaşım alternatif devlet ve imar yollarından sürdürülüyor.
Sakarya-Bilecik-Bozüyük yolunun 38-41. kilometrelerinde Osmangazi Tüneli'ndeki bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma tek yönlü izin veriliyor.
Kayseri-Pınarbaşı yolunun 24-29. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Sürücülerin Tomarza ilçesine ulaşabilmesi için Akmescit yolunu kullanmaları isteniyor.
Zonguldak-Bartın il sınırı-Bartın-Kurucaşile yolunun 27-29. kilometrelerinde Bartın-3 Köprüsü'ndeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun diğer tarafından iki yönlü gerçekleştiriliyor.
Van-Tatvan yolunun 0-3. kilometrelerindeki Kuskunkıran Tüneli 09.00-18.00 saatlerindeki drenaj hatları görüntüleme çalışması dolayısıyla kapatılarak ulaşım Kuskunkıran Geçidi'nden devam edecek.
Trabzon-Rize yolunun 0-1. kilometrelerinde yaya üstgeçidi montaj çalışması nedeniyle bölünmüş yolun her iki yönünde ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülüyor.