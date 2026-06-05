Kara yollarında durum
Karayolları Genel Müdürlüğü, birçok ilde devam eden yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uyması gerektiğini bildirdi. Çeşmeli-Mersin-Tarsus Otoyolu, TEM Otoyolu, Ankara Çevre Otoyolu gibi güzergahlarda kontrollü ulaşım sağlanıyor.
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Çeşmeli-Mersin-Tarsus Otoyolu'nun 0-3. kilometrelerinde Tarsus Batı-D400 kavşaklarındaki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
TEM Otoyolu'nun Hadımköy-Çatalca kavşakları 3-4. kilometrelerindeki Karasu Viyadüğü'nde yaklaşım betonu ve derz onarım çalışmaları sebebiyle Edirne istikametinde şerit daraltması yapılarak trafik akışı kontrollü sağlanıyor. Çalışmalar 24 saat esasına göre yapılıyor.
Ankara Çevre Otoyolu'nun Eskişehir-Dodurga kavşakları 2-3. kilometrelerinde Eskişehir istikametindeki altgeçit yenileme çalışması dolayısıyla ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü sürdürülüyor.
Ankara-Bala-Karakeçili yolunun 30-35. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle Karakeçili-Bala-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.
Konya-Ankara yolunun 32-34. kilometrelerindeki kavşak çalışması sebebiyle şerit daraltması yapılıyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.
Büyükçekmece-Çatalca yolunun 18-20. kilometrelerindeki çalışmalar dolayısıyla ulaşım tek yönden gidiş-geliş şeklinde devam ediyor.
Toprakkale-İskenderun yolunun 34-38. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
Düzce-Zonguldak il sınırı-Alaplı-Ereğli-Zonguldak yolunun 13-14. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle yolun bir tarafı trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.
Suşehri-Geminbeli-Zara yolunun 29-31. kilometrelerinde Geminbeli Tüneli'nin bağlantı yolları, sanat yapıları ve üstyapı çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.
Giresun-Gümüşhane il sınırı-Kürtün-Torul yolunun 45. kilometresindeki Budak Tüneli'nde yapılacak drenaj sistemleri bakım, onarım ve temizlik çalışması nedeniyle Torul-Kürtün yönündeki tüpünde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor. Tünelin diğer yöndeki tüpü ise ulaşıma kapatılarak sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.