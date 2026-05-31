Karayolları Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde devam eden yol yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları, yavaş gitmeleri ve kontrollü ulaşıma dikkat etmeleri gerektiğini bildirdi.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Kırkağaç-Akhisar kavşakları 6-12. kilometrelerinde üstyapı bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle otoyolun İzmir istikametinde bant aktarımı yapılarak ulaşım, diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Polatlı-Ankara yolunun 44-46. kilometrelerinde Turkuaz Köprülü Kavşağı'ndaki yapım çalışmaları sebebiyle Turkuaz, Yapracık ve Atayurt mahallelerinin Ankara istikametine katılımını sağlayan bağlantı kolu trafiğe kapatılarak ulaşım, servis yolundan kontrollü devam ediyor.

Isparta-Beyşehir yolunun 29-36. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım, servis yolundan sürdürülüyor.

Eskişehir-Kütahya yolunun 37. kilometresindeki Sporkent Kavşağı'nda iyileştirme, Toprakkale-İskenderun yolunun 34-38. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Kelkit-Erzincan yolunun 23-24. kilometrelerindeki çökme sebebiyle dolgu çalışmaları yapılıyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

İnebolu-Kastamonu yolunun 52-56. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla sürücüler, servis yoluna yönlendiriliyor.

Bingöl-Solhan yolunun 11-12. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım, kontrollü sağlanıyor.

Digor-Tuzluca yolunun 68-72. kilometrelerinde sol şeritteki çalışma sebebiyle ulaşım, sağ şeritten sürdürülüyor.

Antalya-Isparta yolunun 34-36. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Kaynak: AA / Seda Tolmaç
