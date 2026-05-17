Haberler

Kara yollarında durum

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karayolları Genel Müdürlüğü, yapım, bakım ve onarım çalışmaları süren yollarda sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uyması gerektiğini bildirdi. 1915 Çanakkale Köprüsü, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu, Beyşehir-Derebucak, Antalya-Isparta, Polatlı-Ankara, Silifke-Mersin, Kırıkkale-Kırşehir, Tokat-Sivas, Malatya-Gölbaşı ve Artvin-Erzurum yollarında çeşitli çalışmalar nedeniyle kontrollü ulaşım sağlanıyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi kapsamındaki 1915 Çanakkale Köprüsü'nün bazı kesimlerinde bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Kırkağaç-Akhisar kavşaklarında bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle İzmir istikametinde bant aktarımı yapılarak, trafik akışı diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Beyşehir-Derebucak yolunun 3-61. kilometrelerinde ve Antalya-Isparta yolunun 0-3. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem arz ediyor.

Polatlı-Ankara yolunun 44-46. kilometrelerinde Turkuaz Köprülü Kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle Turkuaz, Yapracık ve Atayurt mahallelerinin Ankara istikametine katılımını sağlayan bağlantı kolu trafiğe kapatılarak ulaşım, servis yolundan ve kontrollü gerçekleştiriliyor.

Silifke-Mersin yolunun 21-22. kilometrelerinde Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu Projesi kapsamındaki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Kırıkkale-Kırşehir yolunun 69-72. kilometrelerinde yapım çalışması dolayısıyla ulaşım servis yolundan sürdürülüyor.

Tokat-Sivas yolunun 19-22. kilometrelerinde meydana gelen heyelan nedeniyle bölünmüş yolun Sivas istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Tokat istikametinden iki yönlü devam ediyor.

Malatya-Gölbaşı yolunun 73-82. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.

Artvin-Erzurum yolunun 0-37. kilometrelerindeki 20 tünelde elektrik elektronik sistemleri bakım ve onarım çalışması dolayısıyla saat 17.30'a kadar ulaşım tek şeritten ve kontrollü sürdürülecek.

Kaynak: AA / Hülya Ömür Uylaş
Trump, Pekin zirvesinden istediğini alamadı! İran detayı dikkat çekti

Trump, Pekin'den eli boş döndü! Gündem yaratacak İran detayı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tanju Çolak'tan Galatasaray yönetimine sert tepki: Biz gavur muyuz kardeşim!

Galatasaray yönetimine ateş püskürdü: Biz gavur muyuz kardeşim!
İnşaat demiri otobüsü delip yolcunun ayağına saplandı

İnşaat demiri otobüsü delip yolcunun ayağına saplandı
İstanbul'da hayatın iki farklı yüzü aynı karede

Aynı il, aynı ilçe, iki farklı yaşam! Birçok şeyi anlatan kare
Mourinho üzgün! Namağlup tamamladığı ligi kaçıncı bitirdiğine inanamayacaksınız

Namağlup tamamladığı ligi kaçıncı bitirdiğine asla inanamayacaksınız
Marina Kondratiuk, eşine ahlaksız teklif yapan yetişkin film oyuncusuna cevap verdi

Kocasına ahlaksız teklif yapan yetişkin film yıldızına cevabı bomba
Cristiano Ronaldo'yu Şampiyonlar Ligi finalinde bir Türk yıktı

Ronaldo'yu Şampiyonlar Ligi finalinde bir Türk yıktı
Nijerya'da düzenlenen terör saldırısında 17 polis öldü

Ülkeyi kan gölüne çeviren terör saldırısı! 17 polis hayatını kaybetti