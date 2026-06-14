Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Kuzey Marmara Otoyolu'nun 8-11. kilometrelerinde bulunan Çatalca T1-T2 tünellerinin bakım onarım çalışması nedeniyle Edirne-İstanbul istikametinde trafik akışı kuzey taşıma yolundan iki yönlü sağlanıyor.

İzmir çevre yolunun Menemen istikameti 0-1. kilometrelerinde Hava Üssü Kavşak Köprüsü'nün derz yenileme çalışmaları sebebiyle sağ şerit ve emniyet şeridi trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritlerden sürdürülüyor.

Mengen-Yeniçağa yolunun 26-28. kilometreleri şev düzenleme ve taş duvar çalışmaları dolayısıyla trafiğe kapatılarak ulaşım Yeniçağa-Mengen istikametinden iki yönlü devam ediyor.

İstanbul-Çorlu yolunun 32-33. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek güzergahtan gidiş-geliş olarak sağlanıyor.

Balıkesir-Dursunbey yolunun 15-18. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları sebebiyle trafik akışı kontrollü sürdürülüyor.

Antalya-Alanya yolunun 19-25. kilometrelerinde 22.00-06.00 saatlerinde yürütülecek üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretlemelerine dikkat etmesi önem taşıyor.

Kastamonu-Tosya yolunun 0-5. kilometrelerindeki asfalt çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Kayseri-Niğde yolunun 5-10. kilometrelerindeki yol yapım çalışması sebebiyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Kangal-Sincan ayrımı-Divriği yolunun 19-22. kilometrelerindeki toprak işleri, sanat yapıları, temel yapımı ve sathi kaplama çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Tirebolu-Eynesil yolunun 29. kilometresindeki Eynesil Tüneli'nin elektrik, elektronik sistemleri bakım onarım çalışması nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülüyor.