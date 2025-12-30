Haberler

Yok böyle bir rakam! Köylüler inatlaştı, kahvehanenin kirası 126 bin TL'ye yükseldi

Gelibolu'nun Bayramiç Köyü'nde köy kahvesi ihalesinde beklenen 15-20 bin liralık kira bedeli, inatlaşma sonucu aylık 126 bin liraya kadar yükseldi. Muhtar Aziz Koç, rakamın gerçekçi olmadığı gerekçesiyle ihaleyi iptal ederken, köy kahvesinin yeniden ihaleye çıkarılacağını açıkladı.

  • Gelibolu'nun Bayramiç Köyü'nde köy kahvesinin aylık kirası açık artırmada 126 bin liraya yükseldi.
  • Köy muhtarı Aziz Koç, rakamın gerçekçi olmadığı ve sürdürülemez görüldüğü gerekçesiyle ihaleyi iptal etti.
  • Köy kahvesi hukuki süreç tamamlandıktan sonra yeniden ihaleye çıkarılacak.

Gelibolu'nun Bayramiç Köyü'nde köy kahvesinin kiralanması için yapılan ihalede beklenmedik bir fiyat ortaya çıktı. Aylık 15-20 bin lira civarında kiralanması öngörülen köy kahvesi için açık artırmada tekliflerin inatlaşma nedeniyle yükseldiği ve aylık kira bedelinin 126 bin liraya kadar çıktığı bildirildi.

MUHTAR İHALEYİ İPTAL ETTİ

İhaleyi köy muhtarı Aziz Koç'un yürüttüğü, dört köy sakininin katıldığı açık ihalede rekabetin kısa sürede arttığı belirtildi. NTV'de yer alan habere göre muhtar Koç, ortaya çıkan rakamın gerçekçi olmadığı ve ödeme kabiliyeti açısından sürdürülemez görüldüğü gerekçesiyle ihaleyi iptal etti.

HUKUKİ SÜREÇ TAMAMLANINCA YENİDEN İHALEYE ÇIKARILACAK

İhale öncesinde köy kahvesinin aylık kira bedelinin 4 bin lira olduğu kaydedilirken, muhtar Koç köyün özel bir turizm veya cazibe merkezi olmadığını, bu nedenle fiyatın işletme gelirleriyle karşılanmasının mümkün görünmediğini ifade etti. Koç, köy kahvesinin hukuki süreç tamamlandıktan sonra yeniden ihaleye çıkarılacağını açıkladı.

